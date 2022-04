Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Die Karriere von Alois Schwartz begann ernüchternd und mit Verspätung. Axel Dünnwald-Metzler, der damalige Präsident der Stuttgarter Kickers, zerriss den unterschriftsreifen Vertrag und redete dem angehenden Profi ins Gewissen: "Du beendest jetzt erst mal deine Lehre zum Büro-Kaufmann. In einem Jahr sehen wir uns wieder."

Die Gefahr, dass am Hardtwald mit seinem Arbeitspapier Ähnliches passiert oder es Präsident Jürgen Machmeier im Ordner "Ex-Trainer" abheftet, muss Alois Schwartz kaum befürchten. Nach Informationen der Rhein-Neckar-Zeitung verlängert sich der Vertrag des Fußballlehrers um ein Jahr, wenn der SV Sandhausen nicht absteigt.

Im viertletzten Saisonspiel kann die viertbeste Mannschaft der Rückrunde den nächsten Schritt Richtung elfter Zweitliga-Saison machen. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es zu einem Ex-Verein des Trainers, zum 1. FC Nürnberg. Dynamo Dresden, mit sechs Punkten Rückstand zu den Kurpfälzern auf dem Relegationsplatz, tritt am Freitag im Keller-Duell bei Fortuna Düsseldorf an.

Nahezu alles spricht für den Klassenerhalt und eine Fortsetzung der erfolgreichen Arbeit. Vom halben Hundert Transfers, die der SV Sandhausen in dieser Saison tätigte, war die Verpflichtung von Schwartz die mit Abstand klügste Entscheidung. Der 55-jährige Schwabe formte aus Spielern, die schnell den Kopf hängen ließen, eine Mannschaft, deren Mentalität gerühmt wird.

Der Nachfolger von Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger hat seit September in 23 Spielen 31 Punkte geholt. Sandhausen hat sich von einer Schießbude zur Mannschaft mit der besten Abwehr in der Zweiten Liga entwickelt. Ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit, als der gebürtige Nürtinger die Anzahl der Gegentore nahezu halbierte und dreimal fast problemlos den Klassenerhalt schaffte. Auch den Karlsruher SC übernahm er in der Dritten Liga auf einem Abstiegsplatz, führte ihn in die Aufstiegs-Relegation und ein Jahr später zurück in die Zweite Liga.

Beim kommenden Gegner fehlten dagegen Vertrauen und Geduld. In der Saison 2016/17 wirkte beim neunmaligen deutschen Meister die Enttäuschung über den zuvor knapp verpassten Bundesliga-Aufstieg nach, war der Verlust der Torjäger Niklas Füllkrug und Guido Burgstaller nicht zu verkraften. Schwartz musste nach nur neun Monaten gehen. Seitdem traf er zweimal auf den "Club": Mit Karlsruhe gab es ein 1:1, mit Sandhausen im Hinspiel ein unglückliches 1:2.

Damals, im November, verlor der SVS, geschwächt durch Corona, drei Spiele hintereinander. Dem Betriebsklima hat es nicht geschadet. Einen "menschlichen Führungsstil" bescheinigt der Ex-Sandhäuser Denis Linsmayer dem Chef. "Ich war selbst lange Profi, weiß, wie die Spieler denken und empfinden", erklärt der 85-malige Bundesliga- und 128-fache Zweitliga-Spieler.

Schwartz ist ausgeglichen und unaufgeregt, verlässlich, solide und bodenständig. Mit seiner Frau Jutta ist er seit einem Viertel-Jahrhundert zusammen, die gemeinsame Tochter Viviane ist erwachsen. Das Paar ist seit langem im Mannheimer Stadtteil Käfertal daheim.

Kritiker bemängeln, dass Abwehrspieler, die sich in die gegnerische Hälfte trauen, Ärger mit dem Trainer bekommen. Schwartz, dessen Papa Maurer war, bestreitet, dass er nur Beton anrühren kann. Er erinnert an Sandhäuser Schützenfeste in der ersten Ära zwischen 2013 und 2016: Ein 6:0 in Paderborn und Siege gegen die heutigen Bundesligisten Leipzig (4:0) und Union Berlin (4:3).

Auch ein Indiz: Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier, dessen Stärke die Offensive ist, hat gerade seinen Vertrag verlängert. Der Kapitän soll sogar finanzielle Einbußen in Kauf genommen haben. "Das Glück im Herzen ist wichtiger als das Geld auf dem Konto", meint der 32-jährige Wahl-Bammentaler.

Es ist Ruhe eingekehrt, am Hardtwald. Die Fluktuation wird sich diesmal in Grenzen halten. Bereits im Winter hat der Trainer Geschick bei den Neuzugängen bewiesen. Zur neuen Saison wäre ein starker Partner für Pascal Testroet nicht verkehrt. Die Vereine, bei denen Torjäger zu zweit auftreten – in Bremen (Füllkrug und Duksch), in Schalke (Terodde und Bülter) oder Darmstadt (Tietz und Pfeiffer) – stehen oben.

Tugenden wie Robustheit, Wille, Kampfkraft, sind mit Alois Schwartz zurückgekehrt. Wenn die Erfolgsgeschichte weiter geht, ist durchaus denkbar, dass das Beste noch kommt.