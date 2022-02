Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Wer nach Heidelberg kam, konnte Denis Linsmayer nicht übersehen. Auf einem Plakat an der Speyerer Straße warb der SV Sandhausen mit seinem Rekordspieler und langjährigen Kapitän für die Zweite Liga. 253 Mal trug "Linsi" die schwarz-weiße Kluft – und damit mehr als jeder anderer seit dem Aufstieg des Ligazwergs. Um so größer war der Frust bei den Fans, als Ende Juli die RNZ exklusiv berichtete: Der Publikumsliebling soll den Hardtwald verlassen. Ausgerechnet beim Rivalen im Abstiegskampf, dem FC Ingolstadt, unterschrieb "Mister Sandhausen" einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2023.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) kommt es beim Sandhäuser Spiel in Ingolstadt zum Wiedersehen. Erinnerungen werden wach. Die acht Jahre in der Kurpfalz waren für "Linsi" auch privat prägend. Im Heidelberger Elisabeth-Krankenhaus brachte seine Frau Linda die Kinder Milla (6), Mateo (4) und Lotta (1) zur Welt.

Denis Linsmayer, wir vermuten, dass Sie Ihrem Ex-Verein wegen der Situation in Ingolstadt nicht die Daumen gedrückt haben, aber wie haben Sie das Derby in Karlsruhe gesehen?

Sandhausen hat verdient gewonnen. War stabil in der Abwehr und hat schnell und schnörkellos nach vorne gespielt. So wie man es von Alois Schwartz kennt.

Sie waren auch schnell. Zu schnell mit Ihrem Wechsel nach Ingolstadt? Hätten Sie ein bisschen gewartet, würden Sie jetzt in Sandhausen bei Ihrem Lieblingstrainer spielen.

Das kann sein, ist aber hypothetisch. Tatsächlich ist Alois Schwartz der Trainer, dem ich am meisten zu verdanken habe. Erst im Nachwuchsbereich des 1. FC Kaiserslautern, danach hatten wir drei tolle Jahre in Sandhausen.

Bei Ihrem neuen Klub waren Sie in 14 von 20 Spielen in der Startelf. In diesem Jahr kommen Sie von der Bank. Haben Sie den Wechsel bereut?

Nein. Für meine Familie ist eine wichtige Erfahrung, mal weiter weg von daheim zu sein. Die Stadt ist schön, die Menschen sind nett. Sportlich ist die Lage natürlich unbefriedigend. Bei Roberto Pätzold, der mich geholt hat, war ich Stammkraft, dann kam André Schubert, bei dem ich auf Positionen – weit vorne – spielen musste, die ungewohnt waren. Ich hatte ein paar Probleme mit den Adduktoren und dem Schambein. Aber ich will unter dem neuen Trainer Rüdiger Rehm auf jeden Fall weiter Gas geben.

Der FC Ingolstadt hat zuletzt in Nürnberg mit einem 5:0-Sieg überrascht. War das die Wende?

Es war ein Ausrufezeichen. Wir geben nicht auf, wollen das Unmögliche möglich machen.

Ingolstadt hat nach Sandhausen die größte Fluktuation. Sie selbst scheinen dagegen wie aus der Zeit gefallen. Nach Kaiserslautern und Sandhausen ist Ingolstadt erst Ihr dritter Verein.

Das hat auch persönliche Gründe. Ich will meiner Familie keinen häufigen Wohnort-Wechsel zumuten. Der Umzug im Sommer war schwer genug, vor allem für die Kinder. Ich denke jedoch, dass sich Konstanz auch für die Vereine auszahlt. Holstein Kiel und Greuther Fürth waren dank eingespielter Mannschaft sehr erfolgreich. Andererseits, ich kann nachvollziehen, dass sich die Entscheider unter dem immer größer werdenden Druck von außen zum Handeln gezwungen sehen.

Sie selbst können es besser machen. Gibt es schon Pläne für die Karriere nach der Karriere?

Kaderplanung – das würde mich tatsächlich interessieren. Eine Mannschaft so zusammenzustellen, dass es passt, ist hoch spannend. Mein großes Vorbild ist der SC Freiburg. Was die machen, ist sensationell. Darüber tausche ich mich zum Beispiel auch mit Philipp Klingmann aus, der in eine ähnliche Richtung gehen will. "Klinge" und seine Familie haben uns schon besucht. Auch mit Manuel Stiefler und Marco Thiede gibt es noch Kontakt. Mit Erik Zenga telefoniere ich. Er ist ein lockerer, umgänglicher Typ.

Die ersten drei Namen stehen für die Personalpolitik von Alois Schwartz: Intelligente und willensstarke Profis…

.. die man braucht in der Zweiten Liga, wo Fußball gearbeitet wird. Diese Spieler haben sich über Jahre bewährt, nicht nur in Sandhausen.

Wie lange wollen Sie noch dabei sein?

Ich achte auf meinen Körper, bin von schwereren Verletzungen verschont geblieben. Es wäre schön, wenn ich noch drei, vier Jahre auf diesem Niveau spielen könnte.

Am Sonntag fällt eine Vorentscheidung, ob das in der Zweiten oder Dritten Liga sein wird.

Sandhausen ist im Aufwind, wir aber auch. Wir wollen und müssen uns diesen Sieg erkämpfen.

Sie haben Alois Schwartz bei seinem Amtsantritt am Hardtwald per Whatsapp viel Glück gewünscht.

Das gilt nicht für den Sonntag, obwohl ich ehrlichen Herzens meinem Ex-Verein für den Ligaerhalt die Daumen drücke. Es gibt viele positive Erinnerungen.

Klingt danach, als ob Sie das Kapitel noch nicht ganz abgeschlossen hätten. Sympathieträger wie Philipp Klingmann oder Sie kann der SV Sandhausen brauchen.

Man soll niemals nie sagen. Aber im Fußball ändert sich alles wahnsinnig schnell. Langfristige Pläne sind kaum möglich.

Dann schauen wir auf das Spiel gegen Ihren Ex-Verein. Ihr Tipp?

Ich hätte nichts gegen ein typisches Alois-Schwartz-Ergebnis: 1:0 – aber für uns.