Eng geht es zu in der Verbandsliga-Schlussphase - (auf dem Bild Simon Fertig). Die SpVgg Neckarelz erwartet am morgigen Samstag um 16 Uhr die SpVgg Durlach-Aue. Foto: H. Schmerbeck

Von Herbert Schmerbeck

Neckarelz. Der Glaube ist noch vorhanden. Warum auch nicht. Im Moment steht die Spielvereinigung Neckarelz auf dem voraussichtlichen Relegationsplatz der Verbandsliga. Die Nichtabstiegplätze sind aber bereits fünf bis sechs Punkte entfernt. Am Samstag steht nun um 16 Uhr das zweite Heimspiel in Folge für die Neckarelzer auf dem Programm. Zu Gast ist die SpVgg. Durlach-Aue.

"Die sind fast schon gesichert. Das ist meiner Meinung nach ein Pflichtdreier. Wir müssen weiterhin Gas geben, so dran bleiben wie heute, dann denke ich ist auf jeden Fall etwas drin", sagte Lukas Böhm nach dem 1:3 gegen den Tabellenführer Friedrichstal. "Wenn man gegen den Tabellenführer drei Hochkaräter nicht reinmacht, das wird einfach bestraft. Trotzdem finde ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht, müssen weitermachen, dranbleiben und ich denke, wir haben das Potenzial in der Liga zu bleiben und ich glaube nach wie vor fest daran."

Gute Wünsche gab es auch von Friedrichstals Coach Andreas Augenstein: "Ich wünsche Neckarelz, dass die Truppe den Kopf hochhält und dass sie unten rauskommen." Das Hinspiel verloren die Neckarelzer gegen Durlach-Aue noch mit 1:2, danach starteten sie aber eine Mini-Serie von drei Siegen in Folge, mit dem sich die Spielvereinigung von den Abstiegsrängen entfernte.

Das benötigt sie nun auch wieder - am besten schon mit dem Start am Samstag. Trainer Marc Ritschel will sich davon aber nicht blenden lassen. "Man muss sehen, dass wir die Vorrunde dann mit zwei Niederlagen abgeschlossen haben", sagte er. "Gegen Durlach-Aue müssen wir gewinnen." Die Gäste stehen mit 37 Punkten auf Rang sechs im Niemandsland der Tabelle. Weder nach oben noch nach unten ist viel möglich. Ähnlich wie Neckarelz hat auch Durlach-Aue Probleme mit der Chancenverwertung. Erst 37 Tore wurden erzielt - Neckarelz kommt zum Vergleich auf 35, hat aber schon 48 kassiert. Die Durlacher Defensive (34 Gegentreffer) steht da deutlich stabiler. Zuletzt verloren sie gegen das Schlusslicht VfR Gommersdorf mit 0:2 - auch das sollte ein Mutmacher für Neckarelz sein.