Sinsheim. (esc) Von wegen Wahlmüdigkeit! Das Wahlfieber ist ausgebrochen - zumindest bei der Sportlerwahl 2018, die der Sportkreis Sinsheim in Zusammenarbeit mit der RNZ veranstaltet. Die Leserinnen und Leser gaben bereits fleißig ihre Stimmen ab, vor allem beim Online-Voting im Internet.

Die Sportlerinnen, die Sportler - sie sind schon am Start. Ab Donnerstag ist Teamgeist ist gefragt, die Mannschaften des Jahres 2018 werden vorgestellt. Das Besondere bei der Mannschaftwahl ist: Die Karten werden von Jahr zu Jahr neu gemischt, selten schaffen es Teams zu zwei oder drei Nominierungen in Folge. Mit einer Ausnahme: Petra-Alexandra Lessmann und Alexander Hick. Das Tanzpaar des TSC Rot-Gold Sinsheim ist wie die Zahl Pi - eine Konstante und feste Größe im Reigen der Sportlerwahlen. Auch dieses Mal sind Lessmann/Hick mit von der Partie. Ein Beleg für die Stärke von und das außerordentliche Können der beiden.

Die Sportlerwahl 2018, sie könnte der nächste heiße Tanz werden für das Rot-Gold-Paar. Wie Lessmann/Hick deutscher Meister geworden sind die U20-Ulimate-Frisbee-Spieler der BadRaps aus Bad Rappenau, die A-Junioren des VfB Eppingen stürmten bei der deutschen Futsal-Meisterschaft zum Titel. DM-Bronze holte sich die U18-Faustballer des TV Waibstadt, glänzend in Schuss warn die Bogenschützen des KKS Reihen, die als Meister der Regionalliga Südwest in die 2. Bundesliga Süd aufgestiegen sind. Nicht zu vergessen die Tischtennis-Asse des TTC Reihen, der sich in die Verbandsklasse schmetterte.

Drei Punkte, zwei Punkte oder einen Punkt: Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden. Abgestimmt werden kann online über www.sportwahl.rnz.de bis 5. November um 18 Uhr.

Petra Lessmann und Alexander Hick

Petra Lessmann und Alexander Hick. Foto: Lörz

Das Tanzpaar Petra Lessmann und Alexander Hick vom TSC Rot-Gold Sinsheim blickt auf das erfolgreichste Jahr seiner Tanzkarriere zurück. In Pirna wurden Lessmann/Hick deutscher Meister in der Disziplin Kombination (Standard- und Lateinamerikanische Tänze), Silber holten sie sich bei der DM der Lateinamerikanischen Tänze in Düsseldorf. Zuletzt gab es Bronze beim Deutschland-Pokal in Glinde, wo Lessmann/Hick in den Standardtänzen der Senioren III-Sonderklasse begeisterten. Vor eigenem Publikum, bei den TSC-Tanzsporttagen im Januar, hatte das Erfolgspaar, das zu den "Topteams" in der Weltrangliste zählt, den 200. Sieg in der Senioren III-Sonderklasse gefeiert. (esc)

Ultimate-Frisbee-Spieler des TV Bad Rappenau

Ultimate-Frisbee-Spieler des TV Bad Rappenau. Foto: privat

Die Ultimate-Frisbee-Spieler des TV Bad Rappenau sind seit rund zwei Jahrzehnten aktiv und erfolgreich. So auch in dieser Saison bei der deutschen Meisterschaft in München, wo sich die U20 der BadRaps den Titel holte. "Das war der fünfte oder sechste Titel. Damit sind wir in Deutschland führend", sagt Abteilungsleiter Robin Müller. Im Verein sei die Resonanz derart groß, dass man "so langsam an die Fußball-Probleme stößt, nämlich für jede Altersklasse einen Trainer zu haben". Zu den Stützen im Team zählt unter anderem Charlotte Schall. Die Sportlerin des Jahres 2017 durfte mit der deutschen Nationalmannschaft Platz vier bei der WM in Kanada bejubeln. (app)

A-Junioren des VfB Eppingen

A- Junioren des VfB Eppingen. Foto: bfv

Die Fußball-A-Junioren des VfB Eppingen schreiben Geschichte - und werden sensationell deutscher Futsalmeister. Es ist die Krönung einer starken Hallen-Saison. Nach der eher wackeligen Qualifikation bei der Kreismeisterschaft stürmt die angriffslustige Boygroup aus dem Kraichgau von einem Sieg zum nächsten, sie wird badischer und süddeutscher Meister. Auch bei der erstmals ausgetragenen DM in Gevelsberg sorgt das Team für Tore und Furore. "Die Jungs haben mich super überrascht", sagt Trainer Harald Wilkening. Zur Belohnung werden die Goldjungs auf dem Rathausbalkon von OB Klaus Holaschke empfangen, der VfB verewigt den Titel in seinem Briefkopf. (esc)

U18-Faustballer des TV Waibstadt

U18-Faustballer des TV Waibstadt. Foto: Link

Die U18-Faustballer des TV Waibstadt holen sich sensationell Bronze bei der deutschen Hallen-Meisterschaft: Im Spiel um Platz drei bei der Heim-DM in "Waibschd" weisen die schlagfertigen Jungs von Trainer Rainer Frommknecht auch ihren Angstgegner Ahlhorner SV in die Schranken und gewinnen mit 2:0. "Der dritte Platz ist für uns eine fantastische Platzierung. Wir haben das Optimale erreicht", sagt Zuspieler Tobias Maurer und freut sich über die beste U18-Platzierung in der Vereinsgeschichte. Er, Johannes Lott und Sebastian Maurer gehören außerdem zum Stamm der zweiten Mannschaft, die den Aufstieg in die 2. Bundesliga im Feldfaustball feierte. (esc)

Bogenschützen des KKS Reihen

Bogenschützen des KKS Reihen. Foto: privat

Die Bogenschützen des KKS Reihen gehören nach einer packenden Aufholjagd wieder der 2. Bundesliga Süd an. Dabei lieferte sich der KKS vor allem mit dem SV Litzelstetten heiße Duelle. Zum Auftakt der Regionalliga Südwest hatte das Reihener Quartett Wiebke und Thorsten Littig, Brian Wirth und Daniel Grünenwald noch eine 4:6-Niederlage gegen Litzelstetten kassiert, doch beim Abschlusskampf in der Sporthalle des Sinsheimer Gymnasiums triumphierte es mit 6:2 und verdrängte die Bogenschützen vom Bodensee von der Tabellenspitze. Die Meisterschaft war perfekt. "Ein ganz großer Erfolg für uns", sagt Oberschützenmeister Hans-Ulrich Landgraf. (app)

Tischtennis-Spieler des TTC Reihen

Tischtennis-Spieler des TTC Reihen. Foto: Weindl

Die Tischtennis-Spieler des TTC Reihen feierten den Aufstieg in die Verbandsklasse. Die Bilanz war beeindruckend. Makellose 32:0 Punkte aus 16 Pflichtspielen mit imponierenden 144:22 Spielen sprechen für sich. Der Dominanz und Qualität des Reihener Teams hatte in der Bezirksliga Bruchsal/Sinsheim keine Mannschaft etwas entgegen zu setzen. So feierte einer der größten Tischtennisvereine des Sportkreises im Jahr seines 50j-ährigen Jubiläums die Meisterschaft. Außerdem holte sich das Team um Sebastian Keller, Julian Queren, Nico Straub, Jan Wachsmuth, Nikolai Heisig und Andre Bender noch den Bezirkspokal. (app)