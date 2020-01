Ketsch. (bz) Am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag ab 14 Uhr rollt der Ball in der Ketscher Neurotthalle. Beim SparkassenCup sind die besten Fußball-Klubs der Region vertreten und bieten in vier Vierergruppen Budenzauber über insgesamt 32 Begegnungen. Otmar Schork organisiert die 20. Auflage des Rhein-Neckar-Hallenturniers zusammen mit seinem Sohn Tim und einem großen Helfer-Team. Die RNZ hat im Vorfeld mit dem großen Freund des Hallenfußballs gesprochen.

Otmar Schork, heute geht es los. Wie groß ist die Vorfreude auf die 20. Auflage des Rhein-Neckar-Hallenfußballturniers?

Die Vorfreude auf das Hallenspektakel ist sehr groß, zumal es unsere Jubiläumsveranstaltung ist. Das Turnier hat in unserer Region und darüber hinaus einen hohen Stellenwert. Das attraktive Teilnehmerfeld verspricht spannende und torreiche Spiele. Ich hoffe, die Zuschauer haben jede Menge Spaß unter dem warmen Hallendach in einem tollen Ambiente mit Kunstrasen und Rundumbande.

Wie lange und intensiv waren die Vorbereitungen für Sie und Ihr Organisations-Team?

Die Vorbereitungen laufen bereits seit September und wir sind froh, wenn es endlich losgeht. Ohne die langjährige Unterstützung unseres Namensgebers Sparkasse Heidelberg und unseren weiteren treuen Sponsoren wäre ein Turnier in dieser Größenordnung nicht möglich. Dies bezieht sich auch auf den großen Einsatz der annähernd 100 ehrenamtlichen Helfer, die mit viel Herzblut für hervorragende Bedingungen rund um das Turnier sorgen. Mein besonderer Dank gilt dem SV Sandhausen und Jürgen Machmeier für die jahrelange, gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der wir das Rhein-Neckar-Hallenfußballturnier stetig weiterentwickelt haben.

Aufgrund der weiteren Professionalisierung des Vereines und insbesondere durch die kurze Winterpause agiert der SVS nicht mehr als Ausrichter, wird das Turnier jedoch weiter unterstützen. Die langjährigen Helfer im Ehrenamt sind weiter dabei und bilden ein eingespieltes Team, was vieles erleichtert.

Es sind traditionell die besten Mannschaften der Region am Start. Wer steht auf Ihrem Favoritenzettel ganz oben?

Die Favoriten sind der SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim, der Titelverteidiger FC-Astoria Walldorf und Wormatia Worms. Der Reiz dieses Turnieres sind die Spiele David gegen Goliath. Bereits im vergangenen Jahr sorgte Eppelheim mit dem Finaleinzug für eine große Überraschung und ist nach den Turniersiegen in Bammental und beim eigenen Turnier auch in diesem Jahr wieder in einer bestechenden Form.

Und was trauen Sie den beiden Qualifikanten SC United Weinheim und SV Enosis Mannheim zu?

Beide Vereine haben sich über die Turniere in Bammental und Eppelheim überraschend qualifiziert und sind eingespielt. Sie sind aufgrund der Ligazugehörigkeit zunächst mal die Underdogs, aber die Halle schreibt ihre eigenen Geschichten. Ich erinnere an die Ziegelhäuser Mannschaft, die als Qualifikant bis ins Finale kam. Wir freuen uns mit dem SV Enosis erstmals eine deutsch-griechische Mannschaft beim SparkassenCup begrüßen zu können. Mit United Weinheim haben wir einen jungen Verein mit dabei, der erst vor wenigen Jahren gegründet wurde. Beide Vereine sind super organisiert und stellten uns nach der Qualifikation in Windeseile die erforderlichen Informationen bereit, um das Turnierheft rechtzeitig fertig zu bekommen. Somit freuen wir uns auf zwei Farbtupfer und die eine oder andere Überraschung.