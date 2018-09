Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Marc-André Waxmann ist ein Alleskönner. In der Elsenzhalle hat er an Weihnachten - gemeinsam mit seinem Freund Stefan Ohlheiser - das Hallenfußballturnier um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei mit 24 (!) Mannschaften organisiert. Jetzt hat der 24-jährige stellvertretende Leiter des Hauptamtes in Spechbach den Computer ausgeschaltet und die Fußballschuhe angezogen. Mit dem FC Bammental gewann er das 23. Martin-Schuhmacher-Turnier der SG ASV/DJK Eppelheim, erzielte ein Tor beim 4:0 im Halbfinale gegen den Vorjahressieger Türkspor Mannheim und coachte so nebenbei auch noch seine Kollegen. Denn Co-Trainer beim Landesliga-Dritten ist Waxmann auch noch.

Für Tim Schork ist der FC Bammental beim SparkassenCup der "Favorit unter den Außenseitern." Stefan Ohlheiser ist bescheidener: "Es wäre schön, wenn wir mal das Viertelfinale erreichen würden." Dafür gibt es gute Argumente. Kevin Zuber ragte im Capri-Sonne-Sportcenter heraus, war mit fünf Toren, zwei davon beim 3:0 im Finale gegen Gastgeber Eppelheim, der beste Bammentaler Schütze. Klasse auch Patrick Kramer als mitspielender Torwart. Kramer gewann 2010 mit Mückenloch den 1603-Cup und wurde zum besten Torwart gewählt. Sieben Jahre später war er einer der stärksten Angreifer beim Turnier-Gewinner.

"Die Vorrunde überstehen" ist auch das Ziel von Achim Scharwatt, dem Abteilungsleiter der SG ASV/DJK Eppelheim. Auch für den Landesliga-Vierten spricht einiges. Zum Beispiel Nikolas David. Das 19-jährige Torwart-Talent war im Capri-Sonne Sportcenter wie schon zuvor in Bammental bester Keeper. Oder Ümüt Ünlü. Für den Sonnyboy hört der Spaß auf, sobald der Ball rollt.

Und nicht zuletzt: Marcel Hofbauer, am ersten Tag mit sechs Treffern der herausragende Spieler. Weil der Opa am Mittwoch 80 wurde, zog Pietro Berrafato (8) am Eppelheimer vorbei und wurde der japanische Wunderkicker Kazuaki Nishinaka wie schon in Bammental zum besten Spieler gewählt.

Die weiteren Turniere: 20. Oldi-Cup des ASV/DJK Eppelheim am Freitag, 16 bis 22.20 Uhr; 43. A-Juniorenturnier am Samstag von 10 bis 17.35 Uhr, im Capri-Sonne-Sportcenter.

Jugendturniere in der Mannaberghalle in Rauenberg um den büro-mix-Cup am Freitag, ab 16.30 Uhr, am Samstag und Sonntag, jeweils ab 9 Uhr.

25. D-Jugendturnier des FC Rot um den Harres-Cup am Sonntag, ab 8.30 Uhr im Sport- und Kulturzentrum Harres, mit Mainz 05, Darmstadt 98, KSC und Sandhausen.