Heidelberg. (momo) Es war ein kurzer Ausflug in die höchste europäische Siebenerrugby-Spielklasse. Die deutschen Frauen steigen chancenlos aus der Division 1 der Europameisterschaft im olympischen Siebenerrugby ab und treten in der Saison 2019 wieder im zweitklassigen Trophy-Wettbewerb an.

Nach klaren Niederlagen gegen Frankreich (0:22), Belgien (0:40) und Spanien (0:26) mussten die Deutschen bereits am ersten Turniertag auf Schützenhilfe hoffen, um in der Klasse zu bleiben. Es war vergebens. Denn die Mannschaften aus Polen und Italien, direkte Konkurrenten, schafften den Sprung ins Viertelfinale und waren somit punktemäßig für die Deutschen nicht mehr einzuholen.

Am Sonntag lautete das Ziel daher lediglich noch, sich ordentlich aus der Grand Prix-Serie zu verabschieden. Im Halbfinale um die Challenge Trophy der Plätze neun bis zwölf sah dies zunächst nicht erfolgreich aus. Gegen Wales setzte es die nächste klare Niederlage. Zumindest gelangen beim 7:40 die ersten Punkte. Friederike Kempter legte den einen Versuch, welchen Julia Braun sicher erhöhte.

Im Spiel um Platz elf glückte doch noch der erste Sieg. Gegen Portugal zeigten die Frauen eine bessere Leistung und konnten den Ball durch Josefine Pora und Lea-Sophie Predikant zweimal im Malfeld der Ibererinnen ablegen. Für einen dauerhaften Aufenthalt in der Eliteklasse war die Leistung über dieses Wochenende aber klar zu dürftig.