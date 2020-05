Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Im Volksmund ist der Mai als Wonnemonat bekannt. Die Natur blüht in vollster Pracht, die Vorfreude auf den Sommer wächst. Bei Sebastian Vettel dürfte die Wonne diesmal allerdings stark getrübt sein. Dass der Heppenheimer und Ferrari ab dem Saisonende getrennte Wege gehen werden, bedeutet aus der Sicht des vierfachen Formel-1-Weltmeisters nicht nur das Ende monatelanger und gescheiterter Vertragsverhandlungen. Auch die Zukunft des Ferrari-Stars in der Formel 1 scheint ungewiss.

"Das Team und ich haben erkannt, dass es keinen gemeinsamen Wunsch mehr gibt, über das Ende dieser Saison hinaus zusammenzubleiben", ließ Vettel gestern in einer Presseerklärung verlauten. Um Geld sei es dabei nicht gegangen, beteuert der Deutsche.

von Nikolas Beck Sebastian Vettels Aus bei Ferrari hatte sich angekündigt. Nicht erst durch die Vertragsverhandlungen, von denen zu vermuten ist, dass sie von Seiten der Scuderia nie zu einem Abschluss führen sollten. Sondern schon im vergangenen Jahr, als Stallrivale Charles Leclerc auf der Strecke und in der Gunst der Bosse dem viermaligen Champion enteilte. Und was nun? Während die jungen Wilden um Leclerc, Alex Albon, Lando Norris und George Russel die Pandemie-Pause nutzen, um ihre Rennen im Simulator online, vernetzt und per Video-Stream mit den Motorsport-Fans weltweit zu teilen, beschäftigt sich Vettel mit seinen Kids und Gartenarbeit. Der 32-jährige Ex-Lausbub wirkt urplötzlich aus der Zeit gefallen. Ein Problem, das er mit der Formel 1 teilt. Die Rennsport-Welt mag aktuell stillstehen – wird sich künftig aber leider vor allem um die elektrische Formel E weiterdrehen. Der Königsklasse dagegen drohen der Ausstieg von Mercedes und radikale Budgeteinschnitte. So langsam und schleichend sich die einstige Traumehe für den Heppenheimer zum "Missverständnis Ferrari" entwickelt hat, so schnell wird das Karriereende für Sebastian Vettel immer attraktiver.

Das allerdings ist fraglich. Mehrfach hatten italienische Gazetten in den letzten Wochen berichtet, Ferrari habe Vettel nach zuletzt enttäuschenden Leistungen nur einen Ein-Jahres-Kontrakt angeboten – zu deutlich reduzierten Bezügen. Von Vettels kolportierter Jahresgage von 30 Millionen Euro sei nur noch ein einstelliger Millionenbetrag übrig geblieben.

Für Vettel, der in seiner gesamten Karriere als Rennfahrer stets langfristige Verträge abgeschlossen hat, waren diese Konditionen trotz Coronavirus-Krise und zuletzt nicht immer überzeugender Leistungen offenbar nicht akzeptabel. Dass der Kontrakt des für den Heppenheimer mehr als unbequemen Teamkollegen Charles Leclerc im Winter bis 2024 verlängert wurde, dürfte in den Überlegungen des Deutschen ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Scuderia Ferrari Mission Winnow and Sebastian Vettel decide not to extend their contracthttps://t.co/LMvLsJZiP8 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 12, 2020

"Was in den letzten Monaten passiert ist, hat viele von uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, was im Leben wirklich zählt", sagt Vettel. Einen kleinen Seitenhieb auf seinen Noch-Arbeitgeber kann sich der 32-Jährige nicht verkneifen: "Um die bestmöglichen Ergebnisse in diesem Sport zu erzielen, müssen alle Parteien in Harmonie zusammenarbeiten." Die fehlende Nestwärme, die Vettel für sein Selbstvertrauen als Rennfahrer benötigt und die ihm bei Red Bull zu seinen größten Erfolgen verholfen hatte, spürte der immer noch jüngste Weltmeister aller Zeiten bei Ferrari nie.

Während sich Michael Schumacher in seinen Jahren bei Italiens Nationalheiligtum eine eigene Hausmacht samt Wunschpersonal aufbauen durfte, blieb Vettel dieser Wunsch verwehrt.

14 Siege in 102 Rennen sowie zwei Vize-Titel durfte der Ex-Champion in seinen bislang fünf Ferrari-Jahren feiern. Mit seiner offenen Art kommt er in Italien gut an, doch an die Erfolge Michael Schumachers konnte Sebastian Vettel angesichts der drückenden Mercedes-Dominanz zu keinem Zeitpunkt anknüpfen.

Welche Optionen bleiben ihm in der Königsklasse? Solange Lewis Hamilton bei Mercedes unter Vertrag steht und Max Verstappen an Red Bull gebunden ist, kommen diese Teams kaum in Frage. Von Renault und McLaren sollen Vettel Angebote vorliegen, aber die Lust des Deutschen, am Ende seiner Karriere noch einmal den Aufbauhelfer zu spielen, dürfte überschaubar sein. Statt des Wonnemonats Mai zieht im Hause Vettel nun erst einmal Schafskälte ein.