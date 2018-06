Heidelberg. (momo) Gute Neuigkeiten für Rugbydeutschland: Nicht nur steht fest, dass die Nationalmannschaft am Samstag, 16. Juni, gegen Portugal um die letzte Runde in der WM-Qualifikation spielt, sondern seit Mittwoch auch, dass sich der Deutsche Rugby Verband (DRV) und die Wild Rugby Academy (WRA) vorerst geeinigt haben. Dies bedeutet, dass dem neuen Trainerteam Kobus Potgieter und Pablo Lemoine ein starker Kader zur Verfügung steht. Im nationalen Wettbewerb steigen derweil die Achtelfinalspiele in den beiden Pokalwettbewerben.

Es war die Nachricht, auf die wohl ziemlich alle Fans in Rugbydeutschland gewartet haben: Die WRA und der DRV bündeln ihre Kräfte. Und der Zeitpunkt könnte günstiger nicht sein. Gegen Portugal hat Deutschland die einmalige Chance, eine Runde weiter zu kommen, der Sieger spielt dann in Hin- und Rückspiel gegen Samoa um die direkte WM-Qualifikation. Mit gebündelten Kräften ist der Sieg gegen Portugal machbar, danach wäre man zwar Außenseiter, aber das Ziel so knapp vor Augen würde sicherlich nochmals extra Kräfte freisetzen. Nun gilt aber erst mal die volle Konzentration dem Spiel im Heidelberger Fritz-Grunebaum-Sportpark am 16. Juni um 15 Uhr. Dafür hat das Trainergespann folgenden Kader nominiert, aus dem dann nächste Woche der endgültige gewählt wird: Jan Piosik (Hannover 78), Jörn Schröder, Samy Füchsel, Timo Vollenkemper, Sebastian Ferreira, Jaco Otto, Ayron Schramm, Jarrid Els, Luis Ball, Sean Armstrong, Pierrre Mathurin, Hagen Schulte, Ray Parkinson, Steffen Liebig, Marcel Coetzee (alle Heidelberger RK), Antony Dickinson, Florian Wehrspann, Manuel Müller, Marvin Dieckmann (alle RG Heidelberg), Zinzan Hees (RK Heusenstamm), Marcel Becker, Luis Kemperle (SC Frankfurt 1880), Paul Weiss, Nikolai Klewinghaus (SC Neuenheim), Mark Fairhurst, Marcel Henn (beide Neckarsulmer SU), Marcus Bender (TSV Handschuhsheim), Oliver Paine, Carlos Soteras-Merz (beide TV Pforzheim), Julius Nostadt (Aurillac), Eric Marks (La Rochelle), Tim Menzel, Chris Hilsenbeck (beide RC Vannes).

Wegen der spontanen Terminierung hatte die ausrichtende RG Heidelberg nur sehr wenig Zeit. Umso bemerkenswerter ist es, dass sich beim Heidelberger Traditionsverein knapp 70 Freiwillige gefunden haben, um das Vorhaben zu stemmen. Wider Erwarten wird es ab Montag täglich abends von 18 bis 19.30 Uhr einen Vorverkauf bei der Rudergesellschaft geben. Dennoch wird die frühzeitige Anreise empfohlen, am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Auch am Samstag wird aber Rugby gespielt: Im DRV-Pokal kommt es dabei wegen des anstehende Länderspiel zu möglicherweise interessanten Spielen, wenn etwa körperlich starke Rottweiler den unter normalen Umständen kaum zu schlagenden HRK empfangen. Die RGH ist aufgrund der Absage von Gegner SC Germania List aufgrund Spielermangels kampflos eine Runde weiter. Der TSV Handschuhsheim und der SC Neuenheim müssen beide auswärts ran. Die besseren Karten hat dabei der TSV bei StuSta München, während der SCN beim TV Pforzheim eine hohe Hürde überspringen muss.

Im Ligapokal tritt der Heidelberger TV auf heimischen Platz auf den SC Frankfurt 1880, da das Feld der Hessen nicht zur Verfügung steht. Die Reserve des TSV Handschuhsheim muss beim München RFC bestehen, wenn die "Löwen" eine Runde weiter kommen wollen.

DRV-Pokal, Achtelfinale, Samstag, 13 Uhr: StuSta München - TSV Handschuhsheim; 15 Uhr: RC Rottweil - Heidelberger RK, TV Pforzheim - SC Neuenheim.

Ligapokal, Achtelfinale, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger TV - SC Frankfurt 1880 (Carl-Bosch-Straße), München RFC - TSV Handschuhsheim II.