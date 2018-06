Von Moritz Bayer

Heidelberg. Eine bisher noch nie da gewesene Chance bietet sich dem deutschen Rugby-Meister Heidelberger Ruderklub am Samstag um 15 Uhr in Heidelberg. Im Final-Rückspiel des Europapokals um den Continental Shield erwartet der HRK die Timisoara Saracens aus Rumänien: Der Gewinner qualifiziert sich für den European Challenge Cup der Spielzeit 2018/19. Der erstmalige Einzug einer deutschen Mannschaft in die zweithöchste kontinentale Spielklasse (zum Vergleich: Europa League im Fußball) wäre angesichts der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Heidelberger zwar keine Sensation, aber doch sehr erfreulich.

Das Hinspiel in Temesvar wurde nach hartem Kampf und einer respektablen Aufholjagd des HRK in der zweiten Halbzeit nur knapp mit 20:26 Punkten verloren. Es gilt also, das Rückspiel mit sieben Zählern Differenz zu gewinnen, um den Aufstiegstraum wahr zumachen. Dazu sind aber neben einer Topleistung auch jede Unterstützung und etwas Glück notwendig.

Die Rumänen, die einen großen Teil der Nationalspieler in ihren Reihen haben, sind körperlich extrem stark und werden der Ruderklub-Defensive über 80 Minuten Schwerstarbeit abverlangen. Ein Grund, weshalb der HRK in den Bundesligaspielen gegen Neckarsulm und Pforzheim seine zweite Mannschaft auf den Platz geschickt hat, um den Stammspielern nötige Ruhepausen zu verschaffen. Das HRK-Trainerduo mit Kobus Potgieter und Pieter Jordaan hat akribisch all an den Feinheiten gearbeitet, die beim Hinspiel in Rumänien noch nicht wie gewünscht funktioniert hatten.

Pünktlich zum Saisonhöhepunkt kann Potgieter auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Auch die zuletzt wegen Gehirnerschütterungen pausierenden Hagen Schulte und Samy Füchsel haben von der medizinischen Abteilung grünes Licht bekommen. Fehlen wird einzig Wynston Cameron-Dow, der in der Bundesliga für seinen Heimverein SC Frankfurt 1880 auflaufen muss.

Ein Ass in Potgieters Ärmel könnten die beiden Neuzugänge sein, denn mit Vian Riekert und Marcel Human erwartet der Ruderklub erneut Verstärkung aus Südafrika. Die beiden sind vielseitig einsetzbare Hintermannschaftsspieler und verleihen dem ohnehin glänzend besetzten Kader des HRK zusätzliche Tiefe. Der im Hinspiel erstmals eingesetzte dritte Neuzugang Siegfried Fisi’ihoi zeigte bereits in Temesvar eine bärenstarke Leistung und könnte zusammen mit den zwei neuen Südafrikanern zum Zünglein an der Waage werden.

"Wir erwarten wieder ein sehr physisches Spiel der Rumänen, denen wir vor allem in der ersten Spielhälfte den Zahn ziehen müssen. Wir haben das Hinspiel sehr genau analysiert und aus unseren Fehlern gelernt. Wenn wir am Samstag unser Spiel aufziehen und über das ganze Match hinweg hellwach sind, werden wir unser Ziel auch erreichen. Vorher warten aber 80 knüppelharte Minuten auf uns, in den wir uns keine Fehler erlauben dürfen", sagt Kobus Potgieter vor dem Spiel.

Wegen der erwarteten großen Zuschauerkulisse wird gebeten, auf dem Messplatz am Kirchheimer Weg zu parken oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Am Harbigweg selbst sind keine Parkmöglichkeiten vorhanden. Den ganzen heutigen Freitag gibt es noch vergünstigte Karten im Vorverkauf in der RNZ-Geschäftsstelle in der Neugasse 8 und im Dubliner Hotel & Irish Pub in der Hauptstraße 93.

Europapokal um den Continental Shield, Final-Rückspiel, Samstag, 15 Uhr: Heidelberger RK - Timisoara Saracens (Harbigweg.).