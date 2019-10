Heidelberg. (momo) Zum hochbrisanten Spitzenspiel der Rugby-Bundesliga kommt es am Samstag in Kirchheim: Die RG Heidelberg empfängt den TSV Handschuhsheim. Der SC Neuenheim könnte sich als Aufsteiger mit einem Sieg in Pforzheim in der Spitzengruppe etablieren und bei einem Sieg der Handschuhsheimer die RGH sogar überholen.

Gegen Frankfurt setzte es die erste Saisonniederlage, aber die RG Heidelberg steht in der Lauerposition: "Wir haben das weggesteckt und gut trainiert. Gegen den TSV sind wir vielleicht Außenseiter, aber werden versuchen, unser Spiel durchzuziehen und einen ,Big Point’ zu landen", stapelt Tim Kasten eher tief. Mark Kuhlmann auf Handschuhsheimer Seite muss mit den Langzeitverletzten Atu Katoa und Max Reinhard nun auch Marcel Coetzee, Benni Müssig, Alex Hug und Vincent Spies ersetzen. Als Ausrede soll das freilich nicht zählen: "Wir sind Tabellenführer und wollen es bleiben. Dafür müssen wir entsprechend auftreten und abliefern", stellt Löwenkapitän Sven Wetzel klar. Klar ist auch: Es wird spannend am Samstag um 16 Uhr am Harbigweg.

Schon um 13 Uhr will der Heidelberger RK seinen Aufwärtstrend bestätigen, muss dafür aber beim Meister in Frankfurt bestehen. Der Ausfall von Sean Armstrong schmerzt, dafür hat der Klub mit Pierre Mathurin und Markus Ulka zwei wichtige Optionen zurück im Kader. Zur besseren Abstimmung testete der HRK unter der Woche das System im Training gegen den Heidelberger TV, sowie die Standards gegen den Nachbarn RGH.

"Das Spiel in Pforzheim wird für uns richtungsweisend, ob es nach oben oder wieder abwärts geht. Wir sind dementsprechend gut vorbereitet", stellt Clemens von Grumbkow klar. Und in der Tat: Mit einem Sieg winkt möglicherweise der dritte Platz, während eine Niederlage die "Königsblauen" ins Mittelfeld der Tabelle spülen würde. Die SG Pforzheim ist allerdings trotz einiger klarer Niederlagen keine Laufkundschaft und hat sich ordentlich verstärkt, auf tiefem Geläuf im Eutinger Tal werden die Neuenheimer sich also beweisen müssen.

Drei Niederlagen aus den ersten vier Spielen sind zu viel, wenn man die Möglichkeiten des Heidelberger TV betrachtet. Thomas Kurzer legte den Finger auch klar in die Wunde und machte die schwachen Standards als Achillessehne aus. Nun wartet am fünften Spieltag das erste Heimspiel, die zusätzliche Motivation soll dabei helfen, die Leistungskurve gegen Nürnberg wieder nach oben zeigen zu lassen.

Im Spitzenspiel der Frauenbundesliga wird sich entweder der Heidelberger RK oder oder der Meister RSV Köln von der bisher makellosen Bilanz verabschieden müssen. Einen klaren Sieg sollte der SC Neuenheim zu Hause gegen die SG Rhein-Main einfahren.

Bundesliga Südwest Männer, Samstag, 13 Uhr: SC Frankfurt 1880 - Heidelberger RK; 14 Uhr: SG Pforzheim - SC Neuenheim; 16 Uhr: RG Heidelberg - TSV Handschuhsheim (Harbigweg).

2. Bundesliga Süd Männer, Samstag, 17 Uhr: Heidelberger TV - TSV Nürnberg (Carl-Bosch-Straße).

Bundesliga Frauen, Samstag, 17.30 Uhr: Heidelberger RK - RSV Köln; 13 Uhr: SC Neuenheim - SG Rhein-Main (Tiergartenstraße).