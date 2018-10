Von Claus-Peter Bach

Heidelberg. "Ist die SGK Heidelberg zu schwach für die Liga?", hatte die RNZ am 26. September den Trainer des Fußball-Verbandsligisten nach der 0:9-Niederlage gegen den FC-Astoria Walldorf II gefragt. Am Dienstag um 18.15 Uhr gab Matthias Kröninger die finale Antwort darauf und erklärte seiner Mannschaft und der Vereinsführung im Versammlungsraum des Klubhauses: "Ich bin mit meinem Latein am Ende und höre auf." Auch Co-Trainer Michael Thumfart beendete seine Tätigkeit.

Wer erlebt hatte, wie sehr sich Kröninger, 34-jähriger Studienrat für Wirtschaft und Sport an der Mannheimer Heinrich-Lanz-Schule, nach der ehrenvollen 0:3-Niederlage gegen den Titelmitfavoriten VfR Mannheim über kleine Fortschritte in der Spielweise seiner jungen Elf gefreut hatte, kann ermessen, wie tief ihn die jüngste 1:11-Niederlage beim FC Zuzenhausen getroffen hat und wie sehr ihn die Zwischenbilanz nach elf Spieltagen erschüttert: Elf Niederlagen, null Punkte und 10:54 Tore.

"Es sind verheerende Ergebnisse, und ich habe mit Michael Thumfart die Überzeugung gewonnen, dass man mit diesen Spielern den Klassenverbleib nicht schaffen kann. Die Leistungsfähigkeit reicht leider nicht aus, obwohl wir in den letzten Wochen alles versucht haben, das Spielvermögen zu stärken und den Ehrgeiz zu wecken. Es war eindeutig vergeblich." Dieses Urteil zu fällen, fiel Kröninger schwer, doch ist er nach etlichen Oberliga-Jahren in Sandhausen und Lauda und vielen Verbandsligaspielen für Zuzenhausen und Schwetzingen kompetent genug, Können und Chancen eines Teams und einzelner Spieler richtig einzuschätzen.

Dies bestätigt Can Coskun. Der 32-jährige IT-Berater, seit dem 22. August Sportlicher Leiter des Teams, dankt Kröninger "für sehr gute Arbeit" und bescheinigt den beiden Übungsleitern, "wirklich alles" versucht zu haben, um das Team erfolgreicher zu machen: "Sie haben nie aufgesteckt, deshalb habe ich mit diesem Rücktritt auch nicht gerechnet", sagte Coskun und fügte hinzu: "Nach dem Spiel in Zuzenhausen war Matthias schon sehr enttäuscht."

Kröninger hatte seinen Trainerjob unter günstigeren Vorzeichen angetreten, doch in den Tagen nach seinem Amtsantritt haben mit Rico Meier, Mustafa Hariri, Martin Rau, Yannick Heins, Christian Heinrich und Marcel Fessler sechs Spieler mit Verbandsliga-Knowhow die SGK verlassen.

Bis Mitte nächster Woche ein neuer Trainer präsentiert werden kann, übernimmt der U19-Trainer Manuel Moser (31) die Trainingsleitung zusammen mit Athletiktrainer Steffen Wagner und Torwarttrainer Simon Arnold. Coskun bestätigte, sich mit Planungen für die Landesliga beschäftigen zu müssen, "vielleicht auch mit der einen oder anderen Nachverpflichtung in der Winterpause", doch sei ein Rückzug der Mannschaft keine Option. Um in der Winterwechselfrist keine weiteren Akteure zu verlieren, müsse mit dem neuen Trainer "so schnell wie möglich ein gutes und glaubhaftes Konzept vorgelegt werden." Dabei sind nun auch Abteilungsleiter Sinan Karadag und sein Stellvertreter Steffen Neuner gefordert, die im Führungsgremium gegenwärtig allerdings allein sind. Die anderen Funktionsträger sind nicht mehr an Bord.

Eine Rückkehr des Vereinsvorsitzenden Uwe Hollmichel in die Abteilungsleitung schließt dieser, obwohl ihm die Entwicklung sehr an die Gesundheit geht, kategorisch aus: "Ich bin für zwölf Abteilungen verantwortlich. Jetzt müssen mal andere zeigen, was sie können."