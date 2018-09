Heidelberg. (nb) Gerade einmal drei Monate ist es her, da feierten die Korbjäger des USC Heidelberg mit ihren Fans ein Basketball-Fest. 113:93 triumphierte man über die webmoebel Baskets Paderborn. "Solch ein Spiel gab es hier schon lange nicht mehr", war Axel Tietz vom Heidelberger Management begeistert und überzeugt: "Wir haben eine richtig tolle Mannschaft." Es war der fünfte Sieg aus den ersten sieben Spielen, der USC mischte ganz oben mit im Pro A-Geschäft. Auch Spielmacher Charlie Burgess überzeugte mit 20 Punkten und sechs Vorlagen.

Am Samstag ist der USC zum Rückspiel in Paderborn zu Gast. Doch die Erinnerungen an den Gala-Auftritt sind längst verblasst, wirken ferner denn je. Mittlerweile herrscht Eiszeit rund um den Olympiastützpunkt. Sportlich läuft seit Wochen überhaupt nichts mehr zusammen. Durch zuletzt vier Niederlagen in Serie ist man auf den elften Tabellenplatz abgerutscht. Verlor man knapp in Weißenfels und Essen, glichen die beiden letzten Auftritte zu Hause gegen Essen und Leitershofen jeweils einer Bankrott-Erklärung.

Endgültig unter null gerutscht war das Arbeitsklima dann in dieser Woche. Am Dienstagabend mussten Tietz und sein Kollege Matthias Lautenschläger ihren Spielern mitteilen, dass Burgess nach mehreren Undiszipliniertheiten nicht mehr länger Teil des Kaders sei. Überraschen konnte die Entlassung des US-Amerikaners aber keinen. Kommentarlos nahmen es die verbliebenen Akteure zur Kenntnis. Fraglich ist aber, ob sich der USC mit dem Zeitpunkt der Trennung einen Gefallen getan hat. Ob man an Burgess nicht zwei Wochen zu lang festgehalten hat. Die Wechselfrist ist inzwischen abgelaufen, Nachverpflichtungen somit ausgeschlossen.

Der Appell des Managements, "jeder müsse nun eine Schippe draufpacken", lässt sich laut Trainer Uwe Sauer kaum umsetzen. Schließlich habe man "auf der wichtigsten Position jetzt einen Spieler weniger." Vor allem Christian von Fintel muss die entstandene Lücke schließen. Paul Zipser sei "als Ballschlepper" ebenfalls eine Alternative. Auch auf Tobias Stoll aus der USC Reserve könnte man zumindest für fünf Partien zurückgreifen. Der ist momentan allerdings am Knöchel verletzt. Auch Zipser (Daumen) und Janis Heindel (Rücken) konnten in dieser Woche noch nicht trainieren.

"Das wird interessant am Samstag", schnauft Sauer, "vielleicht stellt sich die Mannschaft dann ja von selbst auf." Er macht keinen Hehl mehr daraus, dass die Situation beim USC nicht spurlos an ihm vorbeigeht. "Ich war bei meinen bisherigen Trainer-Stationen noch nie krank. Neulich hatte es mich aber richtig erwischt. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass der Körper am Limit oder aber darüber hinaus war."

Sauer weiß, dass bei Niederlagenserien der Trainer meist das schwächste Glied ist. "Wie erfolgreich wird das Ganze, auch wenn ich mich zerreiße - solche Gedanken hat man natürlich im Hinterkopf." Auf eine Entlassung oder sogar einen eigenen Rücktritt angesprochen, gibt sich der 48-Jährige realistisch: "Solche Dinge sind im Sport immer möglich, die Frage ist aber, was dadurch besser würde." Jetzt fahre man erst einmal "als klarer Außenseiter nach Paderborn" und schaue, was dabei herauskommen wird.

Pro A-Liga Herren, Samstag, 19.30 Uhr: Baskets Paderborn - USC Heidelberg (Sportzentrum Maspernplatz).