Von Achim Wittich

Mannheim. Denis Reul steht an der Blauen Linie und holt zum Schlagschuss aus. Einen winzigen Augenblick später knallt der Puck gegen das Sicherheitsglas und zertrümmert es beim Aufprall - Härtetest bestanden! Der Verteidiger der Adler Mannheim hat sich nach seiner vor knapp drei Wochen erlittenen schweren Gesichtsverletzung (wir berichteten mehrfach) gestern Morgen in der Nebenhalle der SAP Arena endgültig zurückgemeldet.

Was noch erfreulicher ist: Kurz nach dem Training erhielt Reul von den Ärzten "Grünes Licht" für einen Einsatz heute im Heimspiel gegen die Hannover Scorpions (19.30 Uhr). "Es läuft schon wieder ganz gut", meinte der 22-jährige Schlaks in den Katakomben dazu nur in gewohnt kurzer Wortwahl. Reul ist beileibe kein Vielredner, lässt lieber sportliche Taten sprechen - und ab und zu einmal die Fäuste auf dem Eis fliegen.

Seinem Trainer Harold Kreis kommt die so schnell nicht erwartete Rückkehr des Nationalspielers natürlich allzu recht. Schließlich wird mit Steve Wagner nach dessen leichter Gehirnerschütterung ein anderer Defensivcrack weiterhin fehlen. "Ich rechne in den nächsten zehn Tagen nicht mit ihm", sagt Kreis. Zu allem Übel plagt sich der Amerikaner jetzt auch noch mit einem Magen- und Darminfekt herum, der ihn zum kurzfristigen Aussetzen beim Training zwang.

Nicht viel besser ergeht es Torwart Felix Brückmann nach seiner, von offizieller Vereinsseite, so benannten Oberkörperverletzung. "Er hat zu wenig Fortschritte gemacht", erklärt Kreis und ist deshalb heilfroh darüber, dass Altmeister Freddy Brathwaite - im vierzigsten Lebensjahr stehend - wieder zu gewohnter Form zurückfindet. Am letzten Sonntag beim 4:2 gegen Augsburg blieb er jedenfalls fehlerlos.

Das sollte ihm möglichst auch am Abend gelingen, denn die Skorpione sind wieder giftig. Nachdem die Niedersachsen im November von einer Pleite zur nächsten geschlittert waren und auch die erste Dezember-Partie gegen Nürnberg (2:3 n.V.) verloren ging, gelang am Dienstag ein 3:2-Coup beim Meister in Berlin. Ex-Adler Scott King war es, der seinen neuen Klub in die Erfolgsspur zurückführte. Hätte King, mit 22 Punkten Topscorer der Scorpions, in seinem letzten Adler-Jahr nur annähernd so beherzt gewirbelt... Vorsicht ist also geboten, schließlich möchten die Blau-Weiß-Roten schnellstmöglich wieder an die Tabellenspitze zurück. Dort haben sich vorübergehend die Ingolstädter nach einem furiosen 7:1 bei den Kölner Haien eingenistet.

Verrückt ist sie, diese Deutsche Eishockey Liga, "jeder kann jeden schlagen", weiß Yannic Seidenberg. Deshalb dürfen sich die Adler auch am Sonntag (14.30 Uhr) bei den Grizzly Adams Wolfsburg nicht in Geberlaune präsentieren. Mit dem Auftritt in der VW-Stadt, ihrem 26. Saisonspiel, schließen die Mannheimer die erste Hauptrunden-Hälfte ab.

Vorm Schweiß auf dem Eis mussten Kapitän Marcus Kink und Co. unter der Woche aber zum zweiten Mal ihr Können auf ganz anderem Parkett beweisen. Beim Charity Dinner im Capitol überzeugten sie aber auch in Kellner-Garderobe. Insgesamt 10.000 Euro kamen für "Adler helfen Menschen" zusammen - toll. Wenn die Kufencracks aus dem Bösfeld jetzt noch zur Spielfreude aus der Anfangsphase dieser Saison zurückfinden, kann das Weihnachtsfest kommen.

DEL, heute, 19.30 Uhr: Adler - Hannover Scorpions; Sonntag, 14.30 Uhr: Grizzly Adam Wolfsburg - Adler.