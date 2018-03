Von Roland Kern

Eppelheim. So passiert es, wenn man früh im Leben sportlich schon fast alle Ziele erreicht hat. "Das Ziel war so weit im Eck", schüttelte Michael Jung den Kopf, als er gerade aus der Siegerrunde des Parcours kam. Als erster Starter im Finale des S-Springens beim "Wolf-Turnier" in Eppelheim war der Welt- und Europameister der Vielseitigkeitsreiter leicht irritiert. Die Ziellinie, auf der die Uhr stoppt, war in der Siegerrunde relativ weit vom letzten Sprung - einer dicken Tripple-Barre - entfernt. Weil er das nicht gleich verstand, verschenkte der 29-Jährige, als begnadet talentiert geltende Berufsreiter Zehntelsekunden und den Favoritensieg im ersten Reitturnier des Jahres. Und Zehntelsekunden gaben gestern Abend in der Halle der Reitanlage Wolf den Ausschlag.

Der Sieg mit einem Wimpernschlag Vorsprung blieb in der Nachbarschaft. Vom Eppelheimer Hegenichhof stammt Günter Treiber (34), der Pferdewirtschaftsmeister und Regionaltrainer der nordbadischen Springreiter, vielfach erfolgreich in schweren Springen. Treiber hat sich vor drei Jahren eine neue junge Garde von Springpferden angeschafft, denn er ist als Ausbilder stark genug, dass er junge Pferde zu Siegern formen kann. So bewies er es beim "Wolf-Turnier" auch auf dem jetzt neunjährigen in der Schweiz geborenen Schimmel Kobold vom Schlösslihof. Der weiße Wallach siegte oft in den letzten Jahren, aber das ganz große Sprungvermögen traute ihm keiner richtig zu. Günter Treiber trainierte ihn konsequent und mit Konzept.

So präsentierte sich der Schweizschimmel zum Auftakt der 2012-er Saison überragend: Immer aufmerksam am Sprung, die kleinen Ohren gespitzt, stets im Rhythmus galoppierend, federleicht beim Abheben. "Das Pferd hat mich in seiner Entwicklung überrascht", gab Günter Treiber nach seinem Sieg gerne zu - und fügte schmunzelnd hinzu: "Mal sehen, was da noch alles möglich ist."

Möglich war im Großen Preis des "Wolf-Turniers" zumindest, dass Treiber so prominente Konkurrenten wie den Mannheimer Badenia-Sieger und Nationenpreisreiter Armin Schäfer und "Busch"-Weltmeister Michael Jung hinter sich ließ. Schäfer blieb auf seinem Rappen Walerio zwei Zehntelsekunden hinter Treiber, Jung weitere zwei Zehntel zurück - ein Herzschlagfinale zum Saisonauftakt.

Es war so richtig nach dem Geschmack der Pferdesportfans der Region. Das Turnier vor den Toren Eppelheims war wieder einmal ein Publikumsschlager und bewies, dass der Reitsport einen ungebrochenen Zulauf hat. Obwohl nur etwa 200 Menschen auf die Tribünen passen, drängten sich mehrere hundert Besucher in der benachbarten Vorbereitungshalle, um den Sport auf einer Großleinwand zu verfolgen.

Einen besonderen Erfolg verbuchte der junge Heidelberger Springreiter Laurenz Buhl, der im S-Springen nicht weniger als drei Pferde in die Platzierung ritt. Zwei davon hatte der 20-jährige Gymnasiast sogar für die Siegerrunde der besten Acht qualifiziert. Auf der Stute Lady Arielle fehlte ihm weniger als eine Sekunde auf den Sieger, auf La Roche warf ihn ein Abwurf auf Rang sieben zurück.

Aber der Schlaks, der im Heidelberger Reiterverein auf einem Haflinger das Reiten gelernt hat, wurde zum Saisonauftakt seinem Ruf gerecht. "Lausi" Buhl gehört aktuell zu den stärksten Reitern der Altersklasse Junge Reiter (U22) im ganzen Land. Momentan denkt er auch über eine spätere Berufsreiterkarriere nach. So halb ist er schon "Profi", denn er präsentiert seit nun drei Jahren im Rhein-Neckar-Raum die internationalen Verkaufspferde von Dietmar Gugler, dem früheren Bundestrainer der Junioren. Gugler ist im Pferdegeschäft ein Global Player und hält auf den jungen Heidelberger große Stücke.

Ebenfalls erfolgreich war Maren Wittenborn, die den Wallach Condor im S-Springen an den Start brachte. Drei Tage nach dem Dressursieg ihrer Schwester Carolyn Wittenborn überzeugte auch die springreitende Tochter des nordbadischen Dressur-Regionaltrainers und Pferdewirtschaftsmeisters Udo Wittenborn mit einer starken reiterlichen Leistung und wurde Fünfte.

M-Sieger des Wolf-Turniers waren unter anderem der neuerdings für Mannheim startende Dossenheimer Moritz Gänzler auf Cassandra und Lokalmatadorin Lisa Lorenz auf Courage of Sollust. Im Zwei-Sterne-M-Springen am Nachmittag vor dem Großen Preis hatten Günter Treiber auf Wallstreet und Laurenz Buhl auf Copyright dann doch das Nachsehen hinter Weltmeister Michael Jung auf der Stute Starlet S. Da hatte der "Busch"-Mann das Ziel noch fest im Blick.