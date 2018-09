Von Achim Wittich

Heidelberg. Fast schon Schockstarre herrschte am Sonntag um Viertel vor sechs bei 900 Zuschauern im Olympiastützpunkt. In der Halbzeit lag der USC Heidelberg fast aussichtslos mit 32:47 gegen die Giants aus Düsseldorf zurück. Die sechste Niederlage in Serie schien unabwendbar für die Zweitliga-Basketballer. Und das wiederum hätte die Teilnahme an den heiß begehrten Playoffs ins Land der Wunschträume gerückt. Eine knappe Stunde später bedankte sich ein total erleichterter Trainer Uwe Sauer (49) bei seinen Spielern. "Ich habe am vergangenen Donnerstag Geburtstag gehabt, heute haben mir die Jungs nachträglich ein Geschenk gemacht." Verkehrte Welt?

Denn dass am Ende ein 79:75-Sieg frenetisch gefeiert werden durfte, ließ selbst den eingefleischtesten USC-Anhänger an seinem Basketball-Verstand zweifeln. Nach nur drei Minuten leuchtete auf der elektronischen Anzeigetafel im OSP bereits ein beunruhigendes 1:8 auf. Es sollte nur der Anfang von ganz bitteren Minuten sein, die Kapitän Janis Heindel und seine Mitspieler bis zum großen Durchatmen in der Pause erleben sollten. Bereits 29 (!) Punkte durfte Murat Didin, der die Skyliners Frankfurt in der Saison 2004/05 zur deutschen Vizemeisterschaft geführt hatte, nach dem ersten Viertel für sein Team bejubeln. Mit einer traumwandlerischen Sicherheit jagten seine Schützlinge die Bälle durch die Heidelberger Reuse.

Brauer, Liyanage und Mims hatten zunächst eine Trefferquote von 100 Prozent. "Eigentlich war es gar nicht so unterirdisch von uns. Aber vorne ging einfach nichts rein, und hinten haben wir schwere Würfe nehmen müssen." Janis Heindel war selbst nachher noch bedient, ob der irrwitzigen Zielgenauigkeit des Gegners. Natürlich hätte der USC jedoch dem selbsternannten Aufstiegskandidaten, der bisher ebenfalls hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist, viel öfter eine "Ohrfeige" verpassen müssen. Doch die Hände blieben zu weit weg vom Gegner. Wieder einmal.

Allerdings hat Sauer im neuen Lebensjahr offenbar mehr Glück als im alten. "Wenn wir es jetzt nicht packen, dann ist nach oben alles weg." Die Kabinenansprache war nicht allzu schwer, die Lage klar - und plötzlich packten alle zu. Hatte zuvor der gerade einmal 18 Jahre alte Paul Zipser mit einer tollen Leistung versucht, sein Team halbwegs auf dem Damm zu halten, konnten sich jetzt auch die anderen ausgerechnet am Jüngsten aufrichten.

Ein 17:2-Lauf brachte das 49:49 (24.). Jetzt war Clint Sargent heißgelaufen. Der Amerikaner feuerte einen "Dreier" nach dem anderen durch den Düsseldorfer Korb. Dann übernahm der reaktivierte Tobi Stoll für kurze Zeit die Aufbauarbeit von Kai Barth und setzte doch tatsächlich den nächsten Drei-Punkte-Wurf erfolgreich an - unglaublich!

Die Gäste konterten eiskalt, zogen wieder auf zehn Zähler (49:59/27.) davon. War das der endgültige Knockout für den Universitäts-Sport-Club?

Björn Schoo wollte es nicht wahrhaben, feuerte wild von der Ersatzbank aus an, um dann mit einem Drei-Punkte-Spiel zum 62:68 (32.) die erneute Aufholjagd einzuleiten. Dann hatten wieder Sargent und Zipser ein goldenes Händchen - 72:68 (35.). Am Ende half auch das Glück. Düsseldorfs Pfeil setzte den entscheidenden Wurf daneben. Ein verspäteter Happy Birthday für Uwe Sauer.

Stenogramm: 1:8 (3.), 7:16 (6.), 17:29 (1. Viertel), 22:34 (12.), 25:45 (18.), 32:47 (Halbzeit), 42:49 (23.), 49:49 (24.), 49:59 (27.), 59:65 (3. Viertel), 64:68 (32.), 72:68 (35.), 79:75 (Endstand).

Heidelberg: Zipser 21 (5 Dreier), Sargent 18 (4), Williams 13, Barth 8 (1), Heindel 7 (1), Schoo 5, Watts 4, Stoll 3 (1), Komarek.

Düsseldorf: Keerles 21 (2), Brauer 12 (2), Flomo 11, Petric 10 (2), Hall 8 (2), Mims 4, Pfeil 3 (1), Liyanage 2, Bennett 2, Akingbade 2, Eco.