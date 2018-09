Von Joachim Klaehn

Mannheim. 59:32 Minuten lang war es am Sonntagabend ein absolutes Topspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Nicht nur, weil Spitzenreiter Eisbären Berlin beim schärfsten Verfolger Adler Mannheim anzutreten hatte, der auf dem Papier (5:2) deutlich triumphierte, sondern auch, weil diese Puckjagd alles beinhaltete, was diesen harten Teamsport faszinierend macht. Tempo, Dynamik und Emotionen pur bekamen die 13.600 Fans im "Ufo" geboten - und 28 Sekunden vor Schluss eine Keilerei, die manchen Profiboxkampf in den Schatten stellte.

Was war passiert? Eisbären-Routinier Sven Felski (37) hatte in der neutralen Zone Adler Yannic Seidenberg umgemäht, der wiederum das leere Berliner Tor vor Augen hatte. Ein übles Foul, das Seidenberg eine blutige Nase einbrachte. "Das war absolut unnötig in einer solchen Situation. Auch wenn sich Felski bei Seidenberg erkundigt hat und sich entschuldigte, das geht in einer Zeit, in der Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen im Eishockey das große Thema sind, gar nicht", befand Fernsehexperte Andreas Niederberger. Der Ex-Nationalspieler sitzt auch im DEL-Disziplinarausschuss für Matchstrafen, insofern darf "Strafbankkönig" Felski wohl mit einer saftigen Sperre rechnen.

Jedenfalls rammte "Felle" den angewinkelten Ellenbogen Richtung Gesicht und Halsbereich. Ergo fackelte Verteidiger Shawn Belle nicht lange und drosch wie wild auf Felski ein. "Ich bin auch dafür da, dass so etwas Brutales nicht passiert, meinen Kollegen zu helfen, wenn sie wehrlos sind", sagte Belle später im Kabinenflur zum Racheakt, der für ihn eine Spieldauerstrafe, aber keine Sperre nach sich zog. Gleiches galt auch für Eisbär Florian Busch (Spieldauer), der während des Belle-Felski-Disputs wutentbrannt den Schläger aufs Eis warf.

Kufencracks haben einen spezifischen Ehrenkodex. Siehe auch die Aufschrift der Adler-Auslaufshirts, die von Co-Trainer Mike Schmidt initiiert wurde: "Teamwork makes a dream work". Zur Teamarbeit zählen bei Bedarf das Ausziehen der Handschuhe ...

Aus einem anderen Blickwinkel betrachtete Eisbären-Verteidiger Jens Baxmann das deftige Ende: "Ich weiß nicht, ob man in dieser Situation bei 2:5 in der letzten Minute überhaupt noch den Torwart vom Eis nehmen muss." Eine Kritik an Trainer Don Jackson - mit einer guten Portion Wahrheitsgehalt.