Von Claus Weber

Sandhausen. Nicht zurückschauen, sondern nach vorne blicken - das war das Motto beim SV Sandhausen am Tag nach der 0:3-Pleite gegen den Chemnitzer FC, die eine beeindruckende Serie jäh beendet hat. Seit dem 12. Februar 2011 hatte der Drittligist kein Saisonspiel mehr am Hardtwald verloren. "Jede Serie geht einmal zu Ende", sagte Jürgen Machmeier, "schade, dass es gerade jetzt passiert ist." Denn mit einem Sieg im Nachholspiel hätten die Sandhäuser die Tabellenführung zurückerobern können. "Das tut uns zwar weh, aber es ist kein Beinbruch", meinte der Präsident, "das wirft uns nicht aus der Bahn."

Der Vorsprung auf Verfolger Regensburg blieb trotz der Pleite mit sieben Punkten komfortabel. Allerdings haben die Sandhäuser nun schon zwei Spiele mehr bestritten als die Mittelbayern.

Gerd Dais mag allerdings gar nicht auf die Konkurrenz blicken. "Was die anderen machen, interessiert uns nicht, wir müssen schauen, dass wir unsere Leistung bringen." Und das taten die Sandhäuser am Mittwochabend nicht. "Die meisten Spieler blieben unter ihrer Normalform", kritisierte Machmeier. Schon gegen Oberhausen (2:1) und in Regensburg (1:1) spielten die Kurpfälzer schwächer als zuvor. Deshalb kam die Niederlage gegen den Aufsteiger, der nun schon seit elf Partien ungeschlagen und vom 16. auf den sechsten Platz geklettert ist, nicht ganz überraschend.

Und doch wäre sie vermeidbar gewesen, hätte der Schiedsrichter Vorteil gewährt und den Treffer von Niko Klotz (33.) anerkannt, hätte Adriano Grimaldi frei vorm Tor nicht über den Ball getreten (59.) und hätte David Ulm seine Emotionen etwas mehr unter Kontrolle gehabt und nicht die Gelb-Rote Karte kassiert (63.). Am Ende schickte Gerd Dais alle vier Offensivkräfte aufs Feld, entblößte dafür die Abwehr - und kassierte flugs zwei Kontertore. "Vielleicht war das nicht gegebene Tor entscheidend", meinte Kapitän Frank Löning, "das einzig Positive ist, dass wir in drei Tagen alles wieder gut machen können."

Auch Dais richtete den Blick am Donnerstag Morgen schon wieder nach vorne. "Wir haben die Niederlage nur kurz besprochen, denn wir wollen sie so schnell wie möglich aus den Köpfen vertreiben", sagte er und ergänzte: "Wir haben 28 Spieltage lang eine sehr gute Runde gespielt, das passiert halt mal. Bisher haben wir nach Niederlagen immer sehr gut reagiert." Noch nie hat der SVS in dieser Saison zweimal in Folge gepatzt.

An den FC Carl-Zeiss Jena, der morgen um 14 Uhr an den Hardtwald kommt, haben die Nordbadener allerdings schlechte Erinnerungen. In der Vorrunde führte der SVS schon mit 1:0, spielte nach Jovanovics rüdem Foul an Torwart Ischdonat eine Stunde lang in Überzahl und kassierte doch noch den Ausgleich. "Das man die nicht im Vorbeigehen schlägt, ist klar", hat Dais auch vor dem Drittletzten Respekt, "das ist eine ostdeutsche Mannschaft, da geht es nur über den Kampf, lediglich mit spielerischen Mitteln können wir die nicht bezwingen."

Für den gesperrten David Ulm rückt David Blacha in die Mannschaft. Außerdem kehren Daniel Schulz (für Ole Kittner) und Marcel Kandziora (für Danny Blum) in die Startelf zurück.