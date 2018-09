Von Rainer Kundel

Mannheim/Wolfsburg. Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) zieht ihren Spannungsgehalt auch daraus, dass in der späten Phase der Vorrunde noch zwölf der vierzehn Mannschaften die Playoff-Runde erreichen und somit deutscher Meister werden können. "Es gibt nur noch hungrige Gegner", stellte Adler-Trainer Harold Kreis vor den Spielen des vergangenen Wochenendes fest. Nach dem äußerst unglücklichen 2:3 n.P. vom Freitag gegen Düsseldorf schien es nicht so, dass seine Spieler keinen Appetit mehr hätten. Im Gegensatz zu den letzten Monaten fanden sie zuletzt aber immer wieder einen Weg, sicher geglaubte Punkte noch abzugeben.

Die gewagt erscheinende Prognose einer "professionelle Lockerheit" beim Vierkampf an der Spitze stellten die Kufencracks aus den Quadraten jedoch umgehend unter Beweis. Bei den flinken Grizzly Adams Wolfsburg, der "Mannschaft der Stunde" (Manager Teal Fowler), gab es am Sonntag Nachmittag nach aufopferungsvollem Kampf einen 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) - Sieg, mit dem die Adler wieder auf den dritten Platz vorrückten.

Nach dem frühen Rückstand durch Nathan Paetsch (6.) bei einer Kink-Strafe legten die Adler ab dem zweiten Abschnitt gewaltig zu. Zwei technisch formvollendete Treffer von Niko Dimitrakos (22. und 34.), dem Amerikaner mit griechischen Vorfahren, drehten die Partie und Mike Glumac sicherte mit seinem 18.Saisontor im Powerplay in der vorletzten Spielminute drei wichtige Punkte im Kampf ums Heimrecht für das Play-off-Viertelfinale. Bei einem Strafzeiten-Verhältnis von vier zu 20 war vor allem das starke "Boxplay" mit Freddy Brathwaite als Rückversicherung für den Sieg ausschlaggebend.

Vor der Liga-Pause gegen Iserlohn (5:4 n.V.) und am Freitag gegen Düsseldorf verspielten Adler einen Zwei-Tore-Vorsprung im letzten Drittel. Eine Niederlage wie gegen die DEG, als die "Greifvögel" über 40 Minuten ihr bestes Heimspiel boten, bleibt normalerweise nicht in den Kleidern stecken. "Wir lassen keine Anzeichen eine Krise aufkommen. Diese Mannschaft zeichnet sich dadurch aus, dass, sie Charakter und eine gute Arbeitsauffassung hat", lobte Teal Fowler gestern in der Volksbank-Arena an der Aller.

Noch am Freitag war Harold Kreis stocksauer: "Wir sind ohne Not von unserem Plan abgekommen", zeigte sich der Coach enttäuscht. Schon beim Heim-Jahresauftakt gegen Wolfsburg (4:3 n.P.) stahl ihm der Gegner durch einen Treffer 20 Sekunden vor dem Ende im Spiel sechs gegen fünf den Dreier. "Gegen ein 6:0 nach zweiten Drittel hätten wir keinen Einwand geltend gemacht", konnte DEG-Trainer Jeff Tomlinson die freundliche Zuwendung kaum fassen.

Kritik an Kreis kam im live übertragenden TV-Sender Sky hoch. "Da war eine Auszeit angebracht", kommentierte Experte Harald Birk, weil aufgrund einer seit 2009 geltenden Regel bei einem Icing (unerlaubter Weitschuss) die in der Defensive stehende Mannschaft keinen Wechsel vornehmen darf. 30 Sekunden Verschnaufpause hätte dem Block womöglich über die Runden geholfen. Dass es überhaupt zu dem Bully mit Folgen kam, war auf eine falsche Entscheidung von Steve Wagner zurückzuführen. Das von Kink knapp gewonnene Anspiel lief 21 Sekunden vor Schluss über den Schlittschuh von Arendt vor die Füße des Schützen Hedlund. Trotz einer tollen Vorstellung zählte Frank Mauer dabei zu den Pechvögeln. Verwandelt der 23-jährige den Break, steht es fünf Minuten vor Schluss 3:1.

Nicht zuletzt versetzte eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters die DEG erst in die Lage, das Vabanque-Spiel ohne Torwart aufzunehmen. Als der von Kaufmann gefoulte Glumac am Boden lag, schlug der Düsseldorfer nach dem Abpfiff gegen den Torjäger vehement nach. Statt zwei plus zwei Minuten gab es jedoch nur eine Strafe.

EHC Wolfsburg-Adler Mannheim 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) - Tore: 1:0 Paetsch (6.), 1:1 Dimitrakos (21.), 1:2 Dimitrakos (34.), 1:3 Glumac (59.) - Zuschauer: 3.020 - Schiedsrichter: Brüggemann (Hemer), Steinecke (Erfurt) - Strafminuten: 4/20.