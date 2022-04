Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Dass Ljubomir Vranjes ein guter Koch ist, wissen wir seit einigen Tagen. Und auch am Donnerstagabend kochte der Trainer der Rhein-Neckar Löwen wieder – diesmal aber vor Wut. Nach der 28:34-Heimschlappe gegen Hamburg war der Schwede zwar nicht nach außen impulsiv (er hätte jeden Grund dazu gehabt), dafür fand er aber sehr harte Worte gegenüber seinen Spielern. "Ich glaube es ist besser, die Dinge klar zu sagen als zu schreien", meinte Vranjes zur RNZ: "Wir haben viele Rückschläge gehabt. Aber gerade dann sollte man als Mannschaft mehr zusammenrücken – das ist meine Meinung."

Die einzige Mannschaft, die an diesem Abend näher zusammenrückte, war die aus Hamburg. Und die gewann. Die Löwen-Torhüter Joel Birlehm (2), Mikael Appelgren (0) und Nikolas Katsigiannis (5) kamen insgesamt auf magere sieben Paraden. An stolzen 34 Gegentoren waren sie aber selbstverständlich nicht alleine schuld, denn die schwache Abwehr und die vielen Ballverluste im Angriff machten es ihnen auch nicht leicht. Die beiden Linkshänder Niclas Kirkelokke und Albin Lagergren wirkten verunsichert, obwohl sie in den vergangenen Spielen eine doch sehr positive Entwicklung gezeigt hatten.

Und wieder schossen die Löwen den gegnerischen Torwart warm. "Jogi" Bitter hielt insgesamt 14 Mal – im Hinspiel kam er auf 17 Paraden. Vranjes zog sein Fazit: "Ich sollte mit den Spielern sprechen. Die müssen die Antwort geben." Mait Patrail versuchte zumindest, Worte zu finden. Als der Abwehr-Hüne mit dem langen Vollbart aus der Kabine trat, war ihm die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Er sagte: "Deckung, Körpersprache, Angriff – heute war alles nicht gut. Hamburg hat alles besser gemacht als wir. Sie waren mehr da."

Dann kam ein treffender Satz. Patrail: "Im Vergleich zu Flensburg war das wie Tag und Nacht." Wie wahr! Noch am vergangenen Samstag boten seine Teamkollegen und er gegen das andere norddeutsche Top-Team beim 29:29-Unentschieden eine sehr ansprechende Leistung. Damals stimmte Einstellung, Konzentration und Kampf – die Zuschauer standen und klatschten lange Applaus. Gegen Hamburg gab’s in den letzten Minuten Pfiffe.

Mit 30 Minuspunkten rangieren die Rhein-Neckar Löwen nun auf dem elften Platz. Acht Begegnungen stehen in dieser verkorksten Saison noch an – acht Möglichkeiten, die Sympathien der Fans wieder auf die eigene Seite zu bringen. Vranjes: "Wir dürfen zwar nicht den Kopf in den Sand stecken. Aber die Spieler sollen auch überlegen, was das für ein Auftritt war." Zeit gibt’s dafür genug. Bis zum nächsten Spiel sind es zwölf Tage. Es war ein suboptimaler Löwen-Abschied in die Länderspiel-Pause.