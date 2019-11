Von Daniel Hund

Heidelberg. 14 Spiele, 20:8-Punkte. Liest sich auf den ersten Blick wenig königlich, lässt den Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga aber noch alle Möglichkeiten. Die Liga spielt verrückt, jeder schlägt jeden, Favoritenstürze sind an der Tagesordnung.

Auch die Löwen haben das schon zu spüren bekommen. Flensburg, Melsungen, Erlangen, Hannover, Berlin. Überall wurden Punkte liegen gelassen. Immer wieder auswärts. Demnach herrscht am Samstag wieder Alarmstufe Rot. Ab 20.30 Uhr gastieren die Badener bei GWD Minden. Vor dem Duell bei den Ostwestfalen sprach die RNZ mit Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann, 37.

Jennifer Kettemann, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Wir sind selbstkritisch genug zu sagen, dass wir aktuell ein bis zwei Minuspunkte zu viel haben. Auf der anderen Seite haben wir auch immer gesagt, dass diese Saison, mit vier neuen Spielern und einem neuen Trainer, sicher nicht einfach für uns wird und wir mit sportlichen Rückschlägen leben müssen.

Was ist denn eigentlich das genaue Ziel in dieser Saison? Will man sich wieder für die Champions League qualifiziert?

Der Anspruch der Rhein-Neckar Löwen muss es sein, regelmäßig in der Champions League vertreten zu sein. Daran hat sich nichts geändert.

Im THW Kiel sehen viele den großen Favoriten. Beurteilen Sie das ähnlich?

Auch wir haben vor der Saison den THW Kiel als großen Favoriten genannt. Sieht man nun den bisherigen Saisonverlauf, lagen wir nicht so schlecht damit. Sie sind aktuell sicher die Mannschaft mit der größten Konstanz und dem breitesten Kader.

Mit Mads Mensah Larsen und Gedeon Guardiola verlassen zwei verdiente Spieler den Verein. Beide haben zuletzt gute Leistungen gezeigt, wenn sie gespielt haben. Zu verlängern war gar keine Option?

Eine solche Entscheidung trifft man nicht spontan und sie ist uns mit Sicherheit nicht leichtgefallen, denn beide Spieler haben die Rhein-Neckar Löwen und ihre Erfolge in der Vergangenheit entscheidend geprägt. Unsere sportliche Planung sieht nun auf beiden Positionen aber einen anderen Schritt vor.

Kürzlich war zu lesen, dass es für beide keinen Ersatz geben wird. Wie planen die Löwen denn auf diesen Positionen?

Natürlich haben wir den Spielermarkt im Auge. Es muss aber einfach passen. Wir werden sicher keine Wasserstandsmeldungen abgeben oder Spielernamen kommentieren, die von außen an uns herangetragen werden. Wenn wir Vollzug melden können, werden wir das tun.

Die Löwen waren zweimal deutscher Meister. Ist eine dritte Meisterschaft in den nächsten Jahren das Ziel bzw. realistisch?

Ob es realistisch ist, weiß ich nicht. Sie bleibt aber ein großes Ziel, für das wir alles tun werden. Am Ende entscheiden auch Dinge wie Verletzungen über den Ausgang der Meisterschaft, die man nicht unbedingt planen kann.

Wie sieht es denn finanziell aus? Die Altlasten sind abgetragen, oder?

Die Altlasten sind abgetragen, was nicht heißt, dass wir deutlich mehr Geld haben als vorher. Wir werden uns weiterhin nur in dem Rahmen bewegen, der finanziell für uns möglich ist, und da liegen in der Bundesliga andere Klubs mit ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten noch immer vor uns – auch wenn wir unseren Etat kontinuierlich steigern konnten.