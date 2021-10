Von Tillmann Bauer

Mannheim. Während draußen ein dichter Nebelschleier die SAP Arena umhüllte, lag im Inneren der Multifunktionshalle ein leichter Hauch von Mittelmeer in der Luft.

Drei Freunde aus Barcelona waren nach dem überdeutlichen 34:23-Sieg der Rhein-Neckar Löwen gegen Balingen zum Katalanen-Kongress vereint.

Der erste, Juri Knorr, hielt die Harzdose, für die er bei den Bundesliga-Profis stets zu sorgen hat, in der Hand. Der Nationalspieler scherzte dabei noch auf der Tribüne mit dem zweiten, Zuschauer Jannek Klein (momentan bei den Eulen Ludwigshafen unter Vertrag), als der dritte, Mamadou Diocou zeitgleich stolz mit den Pressevertretern über sein bisher bestes Spiel in der besten Liga der Welt philosophierte.

Juri Knorr. Foto: vaf

Knorr, Klein und Diocou waren in ihrer Katalanen-Zeit bei der zweiten Mannschaft des großen FC Barcelona gemeinsam zu guten Spielern – und guten Freunden geworden.

Klein sah: Gegen Balingen schafften seine Kumpel Knorr und Diocou genau das, was den Löwen bisher in dieser Saison noch nicht gelungen war: ein deutlicher, souveräner und in seiner Art und Weise überzeugender Liga-Erfolg.

Vor allem die Abwehr war sehr flink auf den Beinen und legte den Grundstein. Nun geht’s leichtfüßig in die Länderspielwoche!

Wann gab’s das bei den Löwen zuletzt? "Ich kann mich nicht mal generell an einen so hohen Bundesliga-Sieg in meiner Karriere erinnern", sagte Knorr zur RNZ. Der 21-Jährige hatte gerade – nach seinem Plausch mit Klein – noch jegliche Foto- und Autogrammwünsche der Fans erfüllt. Er sagte: "Selbst in Minden haben wir Spiele eigentlich immer mit so maximal drei Toren gewonnen, falls wir überhaupt gewonnen haben. Das ist für mich ungewohnt. Aber schön."

Für Knorr ging’s bekanntlich vor zwei Jahren von Barça zu GWD in die Bundesliga. Während er dort zum Nationalspieler reifte, blieb Rechtsaußen Diocou zunächst am Mittelmeer, empfahl sich auf Rechtsaußen sogar bei der ersten Mannschaft – und konnte nun so richtig zeigen, was er leisten kann, sollte Stamm-Rechtsaußen Patrick Groetzki mal eine Pause brauchen.

Diocou ist ein Strahlemann. Er stammt aus dem Senegal, seine Familie lebt in Madrid, er ist nun zum ersten Mal in seinem Leben "alleine" in einem fremden Land. Nun wohnt er in der Heidelberger Innenstadt, nicht weit weg von Knorr.

Gegen Balingen half ihm seine Schnelligkeit (sieben Tore). Wurde der Ball erobert, war Diocou meistens der Erste, der sich blitzschnell auf den Weg zum gegnerischen Tor bewegte. "Wir haben einfach unseren Job gemacht", sagte Diocou. Hatte er den Ball versenkt, gab’s den für ihn so typischen Bizeps-Jubel. Der Außen meinte: "Ich habe auf meine Möglichkeit gewartet – und dann wollte ich einfach helfen."

Das gelang. Mit einer positiven Punktebilanz (9:7) geht es für die Löwen also in die kurze Länderspielpause. Wenn das DHB-Team mit Knorr und Jannik Kohlbacher (und dem Wieslocher Hendrik Wagner) zweimal gegen Portugal spielt, können die wenigen Löwen, die nicht zu ihrer Nationalmannschaft reisen, die Zeit nutzen, um sich etwas vom Stress der vergangenen Wochen zu regenerieren.

Das nächste Pflichtspiel gibt’s dann am 10. November gegen den TBV Lemgo. Dann schlagen Gedeon und Isaias Guardiola in der SAP Arena auf.

Wieder frische, spanische Mittelmeerluft. Ole!

Info: Die Handball-Bundesliga hat die Spielansetzungen bis nach Weihnachten verkündet. Die Löwen spielen am Dienstag (23. November/19 Uhr) das Nachholspiel gegen Leipzig, Samstag (4. Dezember/20.30 Uhr) daheim gegen Berlin, Sonntag (12. Dezember/14 Uhr) in Kiel, Mittwoch (15. Dezember/19 Uhr) im DHB-Pokal gegen Stuttgart im SNP Dome, Samstag (18. Dezember/18.30 Uhr) gegen Lübbecke, Mittwoch (22. Dezember/19.05 Uhr) in Erlangen und Montag (27. Dezember/19.05 Uhr) gegen Hannover.