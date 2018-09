Steinbach. (rodi) "Die Mannschaft auf dem Platz ist der beste Außendienstmitarbeiter eines Fußballklubs", pflegte Waldhofs früherer Sportlicher Berater Rüdiger Lamm zu sagen und ergänzte: "Bei einer Niederlage am Wochenende brauchst du eine Woche lang bei potenziellen Sponsoren gar nicht vorzusprechen." Es ist daher fast ein Hohn, dass der Mannheimer Regionalligist immer noch mit "blanker Brust" aufläuft, die Nachwirkungen des Spielabbruchs in der Aufstiegsrelegation gegen Uerdingen sind immer noch spürbar.

Völlig unbeeindruckt vom letztjährigen Saisonfinale spult jedenfalls das Team um Kapitän Kevin Conrad auf dem Rasen sein Programm ab. Nach dem Ende spannender 90 Minuten in Steinbach hieß es für seine Elf: Schon wieder gewonnen. Der SV Waldhof bleibt im Siegesrausch und nahm auch die Hürde beim TSV Steinbach Haiger mit 3:1 (0:1) erfolgreich. Rund 600 mitgereiste Anhänger feierten nach den Treffern von Jannik Sommer, Timo Kern und Gianluca Korte den siebten Sieg in Serie und die Verteidigung der Tabellenspitze.

Leicht machten es die abgezockten Steinbacher den Kurpfälzern dabei nicht und gingen sogar mit einer 1:0-Führung in die Kabine. Ein "Sonntagsschuss" von Dino Bisanovic flog aus über 20 Metern am verdutzten Waldhof-Keeper Markus Scholz vorbei ins Tornetz (41.). "Da waren so viele Köpfe vor mir. Den Ball habe ich erst gesehen, als er schon im Netz lag", gab es für den Sauerländer nichts zu halten. Ansonsten lief für den Keeper das Spiel wie unter der Woche vom Trainer schon vorhergesagt. "Er hat uns darauf vorbereitet, dass dies hier die ersten 70 Minuten ein Abnutzungskampf wird und danach müssen wir dann unsere Körner reinschmeißen", erzählte der hinterher gut gelaunte Schlussmann.

Es lief tatsächlich die 70. Minute, als die Partie die entscheidende Wende nahm. Kern wurde im Strafraum von seinem Gegenspieler Bisanovic gefoult und erhielt einen Strafstoß zugesprochen. "Ich habe dem Referee gesagt, dass es kein Elfmeter war aber mein Spieler hat zugegeben, dass er ihn getroffen hat", musste TSV-Coach Matthias Mink seine erste Einschätzung korrigieren. Sommer verwandelte sicher zum 1:1 und kommt nun auch schon auf fünf Saisontreffer (71.). Waldhof setzte nun entscheidend nach und der in der Halbzeit eingewechselte Marcel Hofrath bediente mit einer Bananenflanke Kern. Der Ex-Walldörfer vollstreckte per Direktabnahme zum 2:1 (76.). "So einen Schuss lässt man einfach mal raus", freute sich Kern, der auch am dritten Tor beteiligt war. Er legte den Ball auf Korte und dieser zog kurz vor der Strafraumgrenze ab - 1:3 (87.).

Trainer Bernhard Trares blieb trotz jetzt 21 Punkten aus acht Spielen sachlich. "Der Sieg ist um ein Tor zu hoch ausgefallen, denn es war ein sehr enges Spiel zweier guter Mannschaften. Wir hatten etwas Glück, dass der Schiedsrichter den Elfmeter erkannt hat, aber danach haben wir es überragend weitergespielt." Sagte es und schlenderte innerlich strahlend in Richtung Mannschaftsbus. Seinem Team gewährte er zwei freie Tage, am Mittwoch startet dann die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart II.

TSV Steinbach: Löhe - Kuhnert, Herzig, Strujic, Heister - Al-Azzawe - Candan (76.Budimbu), Bisanovic (77.Wegner), Trkulja, Marquet - Koep (61.Bektasi).

SV Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Conrad, Celik (46.Hofrath) - Ma.Schuster, Kern - G. Korte, Diring, Sommer (83.Mi. Schuster) - Bouziane (61.Just).

Schiedsrichter: Braun (Sarbrücken); Zuschauer: 2086; Tore: 1:0 Bisanovic (41.), 1:1 Sommer (71., FE), 1:2 Kern (76.), 1:3 G. Korte (87.).