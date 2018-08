Walldorf. (ber) Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf sitzt am Mittwochabend um 19 Uhr beim SV Elversberg nach. Am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Matthias Born frei, weil die Saarländer im DFB-Pokal gegen Wolfsburg spielten - und sich bei der 0:1-Niederlage gegen den Bundesligisten sehr achtbar schlugen und Selbstvertrauen tankten.

Denn zuvor lief es für die Saarländer in der Liga alles andere als gut. Der Vorjahresfünfte, der den Aufstieg als Saisonziel ausgerufen hat, steht nach vier Spieltagen überraschend auf dem letzten Platz. "Die hatten in den ersten beiden Partien einfach kein Spielglück", sagt Matthias Born, "sie haben diese Begegnungen dominiert. Ich bin mir sicher, dass die Elversberger am Ende der Runde wieder ganz weit oben in der Tabelle stehen werden."

Deshalb rechnet Born mit einer sehr schweren Aufgabe. Immerhin geht auch Walldorf, das zuletzt in der Liga eine 0:3-Heimpleite gegen Spitzenreiter Homburg kassiert hat, mit frischem Mut ins Spiel. Im badischen Pokal schossen sich Borns Schützlinge mit 10:1 beim 1. FC Ersingen warm. "Zehn Tore bei einem ambitionierten Landesligisten sind keine Selbstverständlichkeit", lobte Born sein Team, "auch wir haben Selbstvertrauen getankt." Welche Elf der FCA-Coach morgen Abend auf den Platz schickt, ist noch nicht ganz klar. Simon Kranitz fällt aus, Benjamin Hofmann, Pascal Pellowski, Max Müller, Salvatore Varese und David Veith sind angeschlagen.