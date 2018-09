Ulm. (mm) Am achten Spieltag der Regionalliga Südwest trat der FC-Astoria Walldorf beim DFB-Pokalschreck SSV Ulm an. Die Ulmer Spatzen schlugen Mitte August den DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt mit 2:1, in der 2. Runde Ende Oktober wartet mit Fortuna Düsseldorf der nächste Bundesligist.

Walldorfs Cheftrainer Matthias Born bot erstmals Neuzugang Max Müller in der Innenverteidigung auf. Der FCA begann konzentriert und ließ defensiv zunächst wenig zu. Die Hausherren entfachten lediglich nach Standardsituationen und weiten Einwürfen in den Walldorfer Strafraum Torgefahr. Die beste Gelegenheit der ersten Hälfte ließen die Gäste durch Nicolai Groß liegen, der freistehend an Ulms Keeper Christian Ortag scheiterte (41.).

Der zweite Durchgang startete mit offensiveren Ulmern, der letzte Pass wollte aber noch nicht ankommen. Auf Walldorfer Seite ging die Durchschlagskraft im letzten Drittel verloren, die Partie verlief ausgeglichen. In der 64. Minute verursachte Müller nach einem Foulspiel an Steffen Kienle einen Foulelfmeter für die Gastgeber. Johannes Reichert nahm sich der Sache an, scheiterte jedoch mit seinem Versuch vom Punkt am hervorragend reagierenden Jürgen Rennar.

In der Schlussviertelstunde kam Ulm dem Sieg immer näher, in der 75. Minute schoss Ardian Morina nach einer tollen Angriffskombination über die Querlatte. Sechs Minuten vor dem Abpfiff lag der Ball dann im FCA-Kasten, als der eingewechselte Nicolas Jann auf Zuspiel des ebenfalls kurz zuvor eingewechselten Thomas Rathgeber die 1:0-Führung für die Heimelf markierte. In der Nachspielzeit hatte Walldorf Pech, als der Schiedsrichterpfiff nach einem Kontakt zwischen Joker Christoph Batke und Ortag ausblieb. Matthias Born sagte nach der Partie: "Momentan schießen wir zu wenig Tore, wir hatten heute die besseren Gelegenheiten. Uns fehlte am Ende auch ein wenig das Spielglück."

SSV Ulm: Ortag - Bradara, Krebs, Reichert - Gutjahr (73. Jann), Campagna, Schmidts, Morina - Viventi (61. Beck), Kienle, Lux (83. Rathgeber)

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty, Müller, Hofmann (86. Batke) - Horn, Grupp, Wekesser, Hellmann (72. Pander) - Schön (83. Kranitz), Groß

Schiedsrichter: Döring (Klengen); Zuschauer: 1592; Tor: 1:0 Jann (84.); Besondere Vorkommnisse: Rennar hält FE von Reichert (64.).