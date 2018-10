Heidelberg. (rodi/bz/miwi) "Wenn man den Sieg spät erringt, ist man besonders glücklich. Wir haben den Sack nach unserer Führung halt nicht zugemacht und in der Endphase beim Rückstand versucht, taktisch etwas zu verändern", blickte SV Waldhof-Trainer Bernhard Trares noch mal auf den erfolgreichen Auftritt vor Wochenfrist in Worms zurück. Gegen den im Verfolgerfeld platzierten FC Homburg, mit dem man einst auch schon in der Bundesliga die Klingen kreuzte, braucht es sein Team am Samstag um 14 Uhr aber nicht ganz so spannend machen, wenn es nach dem Trainer geht.

Ein leichtes Spiel erwartet der 53-Jährige gegen die als Geheimfavorit gehandelten Saarländer nicht, auch wenn der Ex-Waldhöfer Daniel di Gregorio, wie vom FC publiziert, nicht einsatzfähig ist. "Die Homburger sind nicht so einfach auszurechnen. Nach vorne operieren sie oft mit langen Bällen, wir müssen es wieder ganz konzentriert angehen und dürfen keinen Hauruck-Fußball spielen", bastelt Trares noch am Matchplan und an der Aufstellung. Mit Marcel Hofrath (Achillessehnenprobleme) steht ein neuer Akteur auf der Verletztenliste, auch Timo Kern (Innenbanddehnung) wird wohl nicht auflaufen. Trares nimmt es dennoch gelassen. "Wir haben bestimmt 15 bis 17 Stammspieler", glaubt er, die Ausfälle kompensieren zu können.

Acht Punkte Rückstand sind es bereits zum Tabellen-15. Man muss kein Prophet sein, um festzustellen, dass sich der FC-Astoria Walldorf in der bisher schwierigsten Phase seiner fünften aufeinanderfolgenden Runde in Deutschlands vierthöchster Liga befindet.

"Wir haben noch sieben Spiele bis zur Winterpause und wollen bis dahin den Abstand nach oben verringern", ist es für FCA-Trainer Matthias Born wichtig, mit einer besseren Ausgangsposition ins Jahr 2019 zu starten. Einen ersten großen Schritt dazu können Kapitän Tim Grupp und Co. am Samstag beim TSV Eintracht Stadtallendorf machen. Um 14 Uhr gastieren die Astorstädter beim zwei Punkte besser dastehenden 16. Es wartet ein Abstiegskracher, in dem es neben drei Zählern ganz viel frisches Selbstvertrauen zu gewinnen gibt. "Im Endeffekt muss du gewinnen, dann hast du auch Ruhe", bringt es Born auf den Punkt.

Genesen von einem Pferdekuss und deshalb aller Voraussicht nach in der Startelf dabei, ist Innenverteidiger Max Müller. Dagegen hat sich die Muskelverletzung von Niklas Horn als etwas schwererer Faserriss herausgestellt. Der Mittelfeldspieler fehlt voraussichtlich noch zwei Wochen deswegen.

Es tut sich was im Kader der TSG Hoffenheim II. Im Heimspiel gegen den SC Hessen Dreieich (3:3) stellte sich die Mannschaft beinahe von selbst auf, das wird in der Partie heute Abend (19 Uhr) beim FSV Frankfurt ganz anders sein. "Meris Skenderovic, Christoph Baumgartner und Alfons Amade stehen wieder zur Verfügung", sagt TSG-Coach Marco Wildersinn mit Blick auf die zurückgekehrten Junioren-Nationalspieler.

Möglicherweise kommen mit Robin Hack und David Otto zudem zwei Nachwuchsspieler aus dem Profikader zum Einsatz. "Ich habe die Qual der Wahl", erklärt Wildersinn. Um in Frankfurt erfolgreich sein zu können, hilft die größere Personalauswahl, denn der U 23-Trainer erinnert sich noch gut an die Niederlage beim FSV in der vergangenen Spielzeit: "Da haben sie uns abgekocht." Das soll diesmal anders werden.