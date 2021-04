Homburg. (bz) Ordentlich spielen und viele Chancen haben sieht zwar gut aus, wenn am Ende aber keine Punkte dabei herausspringen, rückt der Abstieg näher. Das ist der Stand der Dinge beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf, der am Samstag beim FC 08 Homburg die 18. Niederlage im 31. Saisonspiel einstecken musste. 1:3 (0:1) hieß es am Ende.

Das einzig Gute an diesem Spieltag: von den zuvor sieben besser platzierten Teams konnte keines gewinnen. Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt daher nach wie vor vier Punkte. Dass es nicht weniger sind, lag hauptsächlich an der unzureichenden Chancenverwertung der Walldorfer in Homburg. "Gerade nach dem Chancenplus der ersten Hälfte hätten wir mit zwei Toren Vorsprung führen müssen", trauerte FCA-Trainer Matthias Born einer Reihe vergebener Möglichkeiten nach.

Die größte davon hatte Niklas Antlitz nach nicht einmal drei Minuten. Der für Giuseppe Burgio in die Startelf gerückte Angreifer stand bei einem Abpraller nach einem Fahrenholz-Schuss goldrichtig, verzog dann jedoch deutlich. Kurz darauf rückte erstmals David Salfeld in den Mittelpunkt. Homburgs Torhüter wehrte einen Schuss von Jonas Singer ab (8.), es war die erste von vielen Paraden, die folgen sollten.

Eher abwartend agierten die Saarländer, die fernab der Aufstiegsränge eine Saison hinter den eigenen Erwartungen absolvieren. Dementsprechend überraschend gelang ihnen nach exakt einer Viertelstunde die Führung. Sachanenko verlängerte einen Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf über Nicolas Kristof hinweg. Walldorf steckte den Rückstand gut weg und versuchte weiter die Kontrolle zu behalten. Tilmann Jahn (42.) und Antlitz (45.) hätten beide den mindestens verdienten Ausgleich erzielen können.

Zum scheinbar perfekten Zeitpunkt egalisierte Nico Hillenbrand die Partie. Sein Kopfball war quasi die Kopie des Gegentores, da er einen Freistoß von Hammann optimal verwertete (49.). Der Abstiegskandidat war nun klar am Drücker und der Führung näher. "Leider haben wir vorne nicht die Effizienz an den Tag gelegt, die im Abstiegskampf nötig ist", brachte Born die größte Schwäche seiner Schützlinge auf den Punkt.

Dagegen schlugen die Gastgeber zwei weitere Male eiskalt zu. Damjan Marceta schnürte binnen acht Minuten einen Doppelpack und schoss damit den 1:3-Endstand (62./70.) heraus. "Die Tore haben wir zu einfach zugelassen", so Walldorfs Coach. In den Schlussminuten hätte es noch einmal spannend werden können, allerdings hatte der starke Salfeld etwas dagegen und klärte spektakulär gegen Nicolai Groß (80.).

Somit bleiben elf Partien übrig in dieser Mammutsaison 2020/21. Am kommenden Samstag beginnt die nächste englische Woche, die punktreich werden muss für die Astorstädter. Zuerst empfangen sie den Sechsten SV Elversberg, dann geht es dienstags nach Koblenz und samstags kommt der FSV Frankfurt.

Homburg: Salfeld – Plattenhardt, Maier, Sachanenko, Schuck – Ristl (41. Hingerl), Lienhard, Hoffmann (58. Weiss), Dulleck, Sommer (58. Carl) – Marceta (86. Doll).

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Hammann, Becker (77. Weik) – Singer, Nag (71. Schön), Hillenbrand, Fahrenholz – Antlitz (71. Burgio), Jahn (77. Groß).

Schiedsrichter: Schlosser (Stahlhofen); Tore: 1:0 Sachanenko (15.), 1:1 Hillenbrand (49.), 2:1 Marceta (62.), 3:1 Marceta (70.).