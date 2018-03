Von Joachim Klaehn

Jorge Mario Bergoglio (81), besser bekannt unter dem Namen Papst Franziskus, gilt als großer Sportfan. Neuerdings hat er sich sogar zum Super Bowl in Minneapolis geäußert. Zu den Winterspielen schickte Franziskus eine Grußbotschaft: "Möge Olympia ein großes Fest der Freundschaft und des Sports sein." Dem nicht genug: Franziskus entsandte eine Vatikan-Delegation nach Pyeongchang. Diese nahm sowohl an der Eröffnungszeremonie als auch an der Generalversammlung des IOC teil. Ob der "oberste Hirte" der olympischen Gemeinde, Thomas Bach, oder einer seiner Erfüllungsgehilfen dadurch eine göttliche Eingebung in Sachen Korruption, Doping und Austragungsorte hatte, vermögen wir - trotz gründlicher Recherche in Fernost und im Südwesten Deutschlands - nicht zu beurteilen.

Was wir indes hundertprozentig wissen: Der Vatikan-Sportbeauftragte Melchor Sánchez de Toca y Alameda (51), seines Zeichens Untersekretär des Päpstlichen Kulturrates, hat vor Ort gleichermaßen Gastgeber Südkorea und Nachbar Nordkorea gelobt - für den gemeinsamen Einzug ins fünfeckige, temporäre Stadion von Pyeongchang sowie für die gemeinsame Frauen-Eishockey-Mannschaft. Der Iberer Sánchez de Toca y Alameda hat unmissverständlich klar gemacht, dass eine eigene Olympia-Mannschaft des Vatikans, insbesondere im Winter, nicht geplant sei. Begründung: Es entspräche "nicht der Mission des Heiligen Stuhls", man sei kein sportlicher Rivale der Olympioniken, sondern fungiere als "moralische Stimme und Gewissen."

Ach ja: Das deutsche Team, Athleten wie Betreuer, kann im Bedarfsfall auf den katholischen Pfarrer Jürgen Hünten (51) und dessen evangelischen Kollegen Thomas Weber (57) zurückgreifen. Der eine arbeitet vornehmlich in Gangneung, der andere in Pyeongchang, beide verstehen sich als "Kummerkasten", "Seelsorger" und "positive Ergänzung zum Sportpsychologen". Wem sie bislang Beistand leisteten, verraten sie nicht. Zwischen Himmel und Erde gibt es Berufsgeheimnisse. Welch ein Segen ...