Von Claus-Peter Bach

Eine Quizfrage: Was, liebe Leserin, lieber Leser und liebes Leserlein, haben Laura Dahlmeier und Andreas Wellinger - obwohl sie Biathletin und er Skispringer sind - gemein? Wer den Interviews mit unseren ersten Olympiasiegern von Pyeongchang aufmerksam gelauscht hat, weiß es: Für beide ging "ein Kindheitstraum in Erfüllung."

Rückblende: Mein Papagei und ich waren auch mal jung und haben gerne Sport getrieben. Wir ahnen nun, warum es bei uns nicht einmal zu Goldmedaillen bei Kreismeisterschaften gereicht hat. In seiner Kindheit hat mein Papagei davon geträumt, irgendwann einmal als Königsadler durch die Lüfte zu segeln. Und ich wollte erst Lokomotivführer, dann Feuerwehrmann und schließlich Pfarrer werden - die Kollekte am Ende des Gottesdienstes erschien mir lukrativer als das karge Taschengeld.

Wir wissen nicht, ob es ein Kindheitstraum unseres verehrten Herrn Bundespräsidenten war, während der olympischen Eröffnungsfeier bei Minusgraden in unmittelbarer Nähe der nordkoreanischen Diktatorenschwester Kim Yo Jong und des IOC-Präsidenten Thomas Bach zu sitzen. Die eisigen Temperaturen konnten dem unbemützten Frank-Walter Steinmeier nichts anhaben, schließlich ist er - um es mit Hermann Grote zu sagen - "Niedersachse, sturmfest und erdverwachsen." Nach dem Bad in der Menge zog es unser Staatsoberhaupt in die Trainingshalle des Eishockeyteams, wo es erstens wärmer war und zweites ein Deutschland-Trikot als Geschenk gab, das man bei den Veranstaltungen im Freien prima als Zusatzunterwäsche tragen könnte. Frank-Walter Steinmeier hat sich bei den Cracks wohl gefühlt, schließlich gilt er als einer der wenigen lebenden Sozialdemokraten, die etwas von Teamwork verstehen.

In Pyeongchang, twitterte mein Papagei, hat man eine kleine Überlebenschance, wenn man die richtige Mütze trägt. Michael Antwerpes hat ein eng anliegendes blaues Textil als Kopfschutz gewählt und erklärt, es sei so kalt, dass die Gefahr bestehe, dass der Mund einfriere. Seine Co-Plauderin Kati Wilhelm trägt eine klassische rote Zipfelmütze mit faustgroßem Püschel, die wohl auch den Mund wärmt, denn sie plappert recht munter und gerät in Ekstase, als Laura Dahlmeier in der Zusammenfassung zum 22. Mal auf das Siegerpodest hüpft, obwohl die eigentliche Siegerehrung erst für den nächsten Tag terminiert ist. Braucht die Athletin für das Hüpfen genauso viel Kraft wie für den 7,5-km-Sprint? Diese Frage möchte das Institut für Angewandte Trainingswissenschaft (IAT) in Leipzig bis zu den nächsten Winterspielen klären.

Simon Schempp, einer der 22 baden-württembergischen Olympioniken, hat seine schicke rote Deutschland-Mütze weit über die Ohrläppchen gezogen und erläutert, er müsse nach den vielen Verletzungen und Pausen der letzten Monate "ganz tief" in seinen Körper hineinhorchen, um feststellen zu können, ob er im Rennen tatsächlich zu den Favoriten gehöre.

Thomas Bach, den wir um seine Standfestigkeit beneiden, hat die Eröffnungsfeier auch barhäuptig bewältigt. Gleich zwei seiner Kindheitsträume sind in Erfüllung gegangen: Er durfte über eine Stunde lang neben der Schwester eines echten Diktators sitzen und diese artig beklatschen, und er durfte zuschauen, wie der südkoreanische Bobfahrer Won Yun Jong und die nordkoreanische Eishockeyspielerin Hwang Chung Gum gemeinsam eine koreanische Flagge ins Stadion trugen. "Wir alle sind von dieser wunderbaren Geste berührt", sagte Bach. Er verschwieg, ob er tags zuvor im Samsung-Land Fernsehen geguckt und eventuell mitbekommen hat, dass King Yo Jongs knuddeliger Bruder Kim Yong Un in seiner tristen Hauptstadt eine große Militärparade abgehalten und alle seine Spielzeuge - die Panzer, Stalinorgeln, Atomraketen und Landsleute - vorgezeigt hat. Die jungen Männer übten den auch hierzulande sattsam bekannten Stechschritt.