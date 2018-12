Obrigheim. (rol) Während sich die Obrigheimer Gewichtheber am Samstag beim TSV Heinsheim keine Blöße gaben und wie erwartet mit 3:0 - nach Relativpunkten 790,8:689 - gewannen, machten es der AC Mutterstadt und AV Speyer im Spitzenduell der bislang Unbesiegten spannend. Vor allem im Reißen ging es knapp zu, doch am Ende des ersten Durchgangs jubelte der Meister aus Speyer: 355,5 Punkte hatten die Gäste gesammelt, knapp acht mehr als Mutterstadt (347,9). Das Mindestziel war damit erreicht, nämlich im Falle einer Niederlage wenigstens einen Zähler in der Gesamtwertung, bestehend aus Siegpunkten jeweils für Reißen, Stoßen und Zweikampf, zu holen.

Mutterstadt kontert im Stoßen

Im Stoßen glänzte dann vor allem AC-Athlet Antonio Pizzolato, der italienische U23-Europameister. Der 82-Kilo-Mann aus Rom hievte 195 Kilo in die Höhe, dafür wurde er mit 112,7 Punkten belohnt. Da konnte selbst Speyers Bester, der Spanier David Sanchez Lopez, trotz eines fehlerfreien Auftritts und 104,5 Punkten nicht mithalten. Weil auch der deutsche Nationalheber Max Lang nahe an die Hundertermarke kam (96,2), behielten die Mutterstädter letztlich nicht nur im Stoßen (542,9:524,1) die Oberhand, sondern machten auch den Rückstand aus dem Reißen mehr als wett: Die Gastgeber entschieden die Begegnung mit 890,8:879,6 Relativpunkten für sich.

Verzerrtes Tabellenbild

Was heißt das nun für den SV Obrigheim, der auch in dieser Saison den Sprung in den Endkampf schaffen will? Dort treffen am 27. April 2019 bekanntlich die drei besten Mannschaften der beiden Bundesligen aus Süd-West und Nord-Ost aufeinander. Direkt qualifiziert sind jeweils die Staffel-Sieger, hinzukommt der nach Relativpunkten beste Zweite.

Aktuell ist Obrigheim nur Fünfter mit 6:3 Punkten, die sich aus zwei glatten Siegen gegen Pforzheim und in Heinsheim sowie der Niederlage beim AV Speyer ergeben. Von ganz oben grüßt derzeit der AC Mutterstadt mit 11:1 Punkten, es folgt der KSV Durlach mit 11:4 vor Speyer mit 10:2 und TB Roding mit 7:2 Punkten. Weil in der neun Teams umfassenden Liga nicht jede Mannschaft gleich viele Wettkämpfe ausgetragen hat, zeigt sich ein verzerrtes Tabellenbild. Zudem sind die Chancen von Durlach und Roding, deren aktueller Rundenrekord bei knapp über 770 Punkten liegt, als gering einzustufen.

Aus dem Zwei- wird ein Dreikampf

Doch anders als in den vergangenen Jahren, ist aus dem Zwei- ein Dreikampf um die Meisterschaft im Süd-West-Oberhaus geworden. Neben Speyer und Obrigheim mischt der AC Mutterstadt kräftig mit, wie er am Samstag bewiesen hat: Gegen den deutschen Meister zu gewinnen und mehr als 890 Punkte zu stemmen, das ist ein starkes Stück.

Es ist davon auszugehen, dass die drei Top-Clubs die Wettkämpfe gegen den Rest der Liga siegreich gestalten werden. Dann entscheiden die direkten Duelle darüber, wer die Ränge eins bis drei belegt. Speyer hat gegen beide Kontrahenten gehoben und weist nach dem 3:0 gegen Obrigheim und dem 1:2 gegen Mutterstadt eine Bilanz von 4:2 Punkten im internen Vergleich auf.

Obrigheim muss glatt gewinnen

Dadurch ist dem deutschen Meister mindestens Platz zwei sicher, weil Obrigheim bereits drei Minuspunkte auf dem Konto hat. Die Neckar-Odenwälder können also nicht mehr Erster in der Staffel werden - immer vorausgesetzt, kein Team aus dem Triumvirat patzt gegen einen "Kleinen". Um als Zweiter ins DM-Finale zu kommen, braucht es einen Sieg gegen Mutterstadt - und zwar glatt mit 3:0. Gelingt nur ein 2:1, dann summieren sich für Obrigheim vier, aber für den Athletenclub aus der Pfalz nur drei Verlustpunkte.

So wird der 16. Februar 2019, wenn der AC Mutterstadt in der Neckarhalle gastiert, zum Tag der Entscheidung. Ein echtes Finale um den Einzug in den DM-Endkampf - und ein Stelldichein der Elite. Mit Nico Müller und Matthäus Hofmann für den SV Obrigheim sowie Max Lang, Nina Schroth und Lisa Marie Schweizer werden fünf deutsche Nationalheber starten, hinzu kommen starke internationale Heber auf den jeweils zwei Ausländerplätzen. Der Druck steigt, die Spannung auch - die Obrigheimer Gewichtheber wissen, was sie in knapp zwei Monaten erwartet.

Die nächsten Bundesliga-Wettkämpfe der Obrigheimer Gewichtheber: 12.1.2019 (H) KSV Grünstadt; 19.1.2019 (A) AC St. Ilgen; 16.2.2019 (H) AC Mutterstadt; 9.3.2019 (A) KSV Durlach; 23.3.2019 (H) TB Roding; 27.4.2019 DM-Finale (beim Meister der Bundesliga Süd-West).