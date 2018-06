Mosbach. (RNZ) 46 Tage nach dem letzten Saisonspiel in der Handball-Bezirksliga Heilbronn-Franken starten die Mosbacher Handballer am Mittwoch die Vorbereitung in das neue Abenteuer Landesliga Baden.

Trainer Dumitru Cartos bittet seine Männer dabei über drei Monate vor Rundenbeginn in eine lange Vorbereitungsphase, wo vor allem die Grundlagen im konditionellen Bereich geschaffen werden sollen. Selbstverständlich werden auch unter der Woche im Kraft- und Koordinationsbereich gearbeitet, während am Wochenende meistens die Trainingsspiele stattfinden werden. Partner sind unter anderem der TV Hardheim, TV Flein und HSG BWB Staufer, die neue Handballspielgemeinschaft aus Bad Wimpfen und Biberach.

Als Teambuildingsmaßnahmen zählen unter anderem an diesem Freitag die Teilnahme am Sulzbacher Sportfest. Dort zeigen die Handballer beim 1. Sau-Cup ihr fußballerisches Talent. Am darauffolgenden Tag schickt die Handballabteilung des TV Mosbach wieder eine Großzahl an Spielern beim Mosbacher Stadtlauf in der Innenstadt ins Rennen. Ende Juni findet das Rasenhandballturnier in Kuppenheim statt, so dass genug Fun-Faktor auch während der Vorbereitungsphase geboten ist.

Auch beim hochklassig besetzten Odenwald-Quelle-Cup in Bad Wimpfen mit den beiden Viertligisten TSV Weinsberg und Neckarsulmer Sport-Union ist der Landesliga-Aufsteiger mit von der Partie. Anfang September findet der traditionelle Meister-Beucher-Cup in der Jahnhalle statt, wo es auch ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Joe Weil geben wird, der seine Mannschaft SC Korb hierfür angekündigt hat.

Zwischen den beiden Turnieren gibt Coach Cartos seinen Männern auch mal Anfang August zwei Wochen frei, wobei dort jeder Spieler weiter an den Grundlagen arbeiten wird, so fern sie sich nicht im wohlverdienten Urlaub befinden. Nach dem Heimturnier bestreitet der Vizemeister die Woche darauf wieder ein Trainingslager in der Jahnhalle und wird im BHV-Pokal sein erstes Pflichtspiel bestreiten, bevor eine Woche später die Runde beginnen soll.

Stand jetzt. Genauere Informationen folgen in den kommenden Wochen.