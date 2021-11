Von Michael Wilkening

Heidelberg. Die MLP Academics Heidelberg hatten in der Basketball-Bundesliga bislang erst zwei Heimspiele, es ist also zu früh, von einer Serie zu sprechen. Dennoch soll die bislang perfekte Bilanz am Samstag (18 Uhr) ausgebaut werden. Nach Siegen gegen Ludwigsburg (73:67) und Würzburg (76:71) will der Aufsteiger auch gegen medi Bayreuth die Halle als Sieger verlassen.

Es gehört zu den Wochen der Heidelberger Basketballer wie fallende Blätter zum Herbst: Ein Akteur meldet sich mindestens wegen einer Erkältung ab. "Heute hat sich Phillipp gemeldet, aber ich hoffe, dass er bis Samstag wieder fit ist", sagte Branislav Ignjatovic am Donnerstag.

Die abendliche Trainingseinheit verpasste Center Heyden wegen eines Infektes, im besten Fall ist der Kapitän am Samstag beim dritten Heimspiel der noch jungen Saison aber wieder dabei.

Insgesamt hat sich die personelle Lage der Academics spürbar entspannt, so dass der Cheftrainer optimistisch in die kommenden Wochen blickt. Mit einem guten Ergebnis gegen Bayreuth möchte er mit einem guten Gefühl in die sich anschließende zweiwöchige Pause gehen. "Das wäre wichtig für den Kopf", sagt der Serbe, der in der Spielpause an der Fortentwicklung seines Teams arbeiten möchte. "Wir hatten einen goldenen Oktober. Mal sehen, wie der November wird", erklärt Ignjatovic vor dem ersten Pflichtspiel des Monats.

Die relativ ungestörte Trainingswoche haben die Academics genutzt, um weiter an der Feinabstimmung auf beiden Seiten des Spielfelds zu arbeiten. Die aggressive Verteidigung, bislang die große Stärke der Heidelberger, soll der Trumpf bleiben und auch gegen die Bayreuther stechen. Besser werden will Ignjatovic mit seiner Mannschaft in der Offensive. "Da müssen wir uns steigern", fordert der Heidelberger Trainer.

Der Kontrahent sei schließlich mit Qualität in seinem Kader gesegnet, so dass eine sehr gute Leistung nötig sei, um siegfähig zu sein. Die Bayreuther galten vor dem Saisonstart als Geheimtipp für eine Playoff-Qualifikation, setzten die ersten Partien aber mehrheitlich in den Sand und sind mit erst einem Sieg aktuell nur Tabellen-16. "Sie haben sich mehr vorgestellt und sind sicher besser als der Tabellenstand", sagt Ignjatovic.

Zuletzt zeigten die Bayreuther bei der Niederlage gegen den FC Bayern gute Ansätze und unterlagen nur knapp.

Tabellarisch sind die Heidelberger in der Rolle des Favoriten, fühlen sich als Liga-Neuling jedoch weiterhin als Underdog wohl.

Die Verantwortlichen der Academics mussten auf die neue Corona-Lage in Baden-Württemberg reagieren und ihre Zulassungskriterien von 3G auf 3G-plus verändern. Das bedeutet, dass Zuschauer, die genesen oder geimpft sind, mit Nachweis Zugang in den SNP Dome erhalten. Anstelle eines Schnelltestes müssen Ungeimpfte fortan einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, nachwiesen. In der Warnstufe sind Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können (auch Schwangere und Stillende), von der PCR-Testpflicht befreit.

Negative Auswirkungen sind durch die 3G-plus-Regelung vorerst nicht zu befürchten. Knapp 2000 Karten sind für die Partie gegen die Bayreuther im Vorverkauf bereits abgesetzt. Wie gegen Ludwigsburg und Würzburg sollen die Fans im SNP Dome den entscheidenden Rückenwind für den Erfolg liefern.