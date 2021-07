Von Nikolas Beck

Heidelberg. Die Pressemitteilung, die am Morgen die Redaktion erreichte, betrifft die MLP Academics nur noch am Rande. Die Pro A, 14 Jahre lang die sportliche Heimat von Heidelbergs besten Basketballern, hat das Lizenzierungsverfahren abgeschlossen. Die Academics erhalten die ProA-Lizenz ohne Auflagen.

Allerdings: Wenn die Korbjagd im Herbst wieder beginnt, spielen die "Akademiker" bekanntlich eine Liga höher, in der Basketball-Bundesliga. Aktuell arbeitet man gerade daran, die dortigen Auflagen, unter denen die Erstliga-Lizenz erteilt wurde, zu erfüllen.

Mit Hannah Ugrai verstärken die ambitionierten Heidelberger ihr Team abseits des Feldes. Die 27-jährige Schwester von Max Ugrai, der künftig für die Academics auflaufen wird, kümmert sich fortan um die Themen Marketing und PR sowie um die Akquise und Betreuung von Sponsoren und Partnern. "Hannah ist jung, dynamisch und sprüht geradezu vor Tatendrang", sagt Manager Matthias Lautenschläger über Ugrai, die ihre Masterthesis über Sponsoring im Profi-Basketball geschrieben hat. Die ehemalige Degenfechterin freut sich, ihre Leidenschaft für den Basketball künftig im Office-Team der Heidelberger ausleben zu können.

Apropos: Neben Ugrai und Alex Vogel, den die Academics als sportlichen Berater verpflichtet haben, soll auch Unterstützung für die Geschäftsführung kommen. "Wir hoffen, hier bald Vollzug melden zu können", kündigt Lautenschläger an.

Neuigkeiten gibt es auch in Sachen Kaderplanung: Sa’eed Nelson wird nicht mehr für die Academics auflaufen. Der Vertrag mit dem US-Amerikaner, der sich durch den Aufstieg automatisch um ein Jahr verlängert hatte, wird einvernehmlich aufgelöst. Nelson, der als Rookie in der Pro A durchschnittlich 13 Punkte und fünf Assists erzielte, und die Verantwortlichen waren unterschiedlicher Auffassung, welche Rolle der 22-Jährige in der BBL spielen könne, erklärt Lautenschläger. Nelson, der als Entschädigung ein Monatsgehalt erhält, kann sich nun nach einer für ihn passenderen sportlichen Herausforderung umschauen, während die Academics weiter nach "Import-Spielern" für die Positionen eins, vier und fünf sowie deutschen Rollenspielern suchen. "Wir sind in konkreten Gesprächen", hofft Lautenschläger auf baldige Verstärkung für Shy Ely, Courtney Stockard, Phillipp Heyden, Max Ugrai und Jordan Geist. Letzterer, in der vergangenen Saison Topscorer der Academics, bleibt dank einer Vertragsoption ein weiteres Jahr am Neckar, bestätigt der Heidelberger Manager.