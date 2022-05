Von Rainer Kundel

Mannheim. Die Tage nach einem Saisonende sind bei den Mannheimer Adlern auch Tage der Entscheidungen. Gefallen sind schon einige, kommuniziert werden sie aber erst in Kürze. Wie üblich wurden auch bei der Saisonabschlussfeier am Samstag keine Spieler offiziell verabschiedet. Sportmanager Axel Alavaara kämpfte am Wochenende noch mit den Nachwehen des Ausscheidens im Semifinale. "Ich war überzeugt, dass wir nach dem Ausgleich der Serie am Freitag nach München fliegen und das Finale spielen", sagte der Schwede im Telefonat mit der RNZ, als er mit dem ICE in Mannheim eintraf. "Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, auch wenn wir seit der Übernahme von Bill Stewart statt 41 Tage nur 31 Tage im Geschäft waren."

Am Montag und Dienstag wird der Schwede zusammen mit den Trainern die "Exit-Meetings" (Saisonabschluss-Gespräche) mit den Spielern abhalten. "Wir nehmen uns für jeden eine halbe Stunde Zeit, unabhängig von der Vertragssituation", verrät Alavaara. Keinen Schnellschuss soll es bei der Entscheidung über den künftigen Cheftrainer geben, wofür sich überraschenderweise auch Bill Stewart ins Gespräch gebracht hat. "Das Coaching-Virus ist in mir zurück", äußerte sich der 64-Jährige in einem TV-Interview und nährte damit Zweifel, ob er demnächst zu seinem Job als Nordamerika-Scout zurückkehren und die Tage in seinem Haus am Wasser in Toronto verbringen wird. "Dieses Team trägt Großes in sich", verabschiedete sich Stewart in den Sommer – pathetische Worte, die man von dem Italo-Kanadier aus seiner ersten Mannheimer Amtszeit (2000 bis 2003) kennt. Er werde sich diese Woche mit Daniel Hopp zusammensetzten, ließ Stewart bis zu einem Gespräch mit dem Klubchef seine Zukunft offen.

Jene Spieler, die "Stewi" nach dem Abschied von Pavel Gross wegen der in die Kabine zurückgebrachten Menschlichkeit loben und sich eine längere Zusammenarbeit wünschen, kennen den Trainer nicht aus früheren Jahren. Auch wenn der Coach äußerlich ruhiger geworden ist: Wer als Aktiver mit ihm länger als nur für eine Übergangszeit zu tun hatte, kann einiges berichten. Die psychologisch-visuelle Schiene einer Saison- und Spielvorbereitung kann sich in ihrem Effekt schnell verflüchtigen.