Von Rainer Kundel

Bremerhaven. Es hat nicht viel gefehlt und die Adler Mannheim wären von der 583 Kilometer weiten Reise an die Nordseeküste ohne Punkte zurückgekehrt. Obwohl der Meister gefühlt 50 Minuten auf das Tor der Bremerhaven Pinguins anrannte, bedurfte es erst eines späten Treffers von Tommi Huhtala 37 Sekunden vor der Sirene, um einen Zähler in die Verlängerung und das anschließende Penaltyschießen zu retten, bei dem Andrew Desjardins beim 5:4 (0:2, 1:1, 3:1, 1:0)- Sieg den Zusatzpunkt sicherte.

Gearbeitet haben die Adler diesmal ordentlich, auch den Kampf gegen die Dauer-Überraschungsmannschaft haben sie angenommen. Dafür ließ die Effektivität der Special-Teams deutlich nach. Die ersten beiden Überzahlspiele für die Hausherren führten zu einem schnellen Rückstand, auch beim 0:3 sahen die Blau-Weiß-Roten, erst wieder 13 Sekunden komplett, noch reichlich unsortiert aus. Nach langem Anlauf gelang noch in derselben Minuten Mark Katic (39.) der Anschlusstreffer - ein Signal zu einer Aufholjagd, obwohl in dieser der unkonventionell agierende Johan Gustaffson noch den vierten Treffer hinnehmen musste. Für den Schweden war die Partie in der 50. Minute zu Ende, weil er bei einer waghalsigen Aktion weit vor dem Gehäuse von einem Gegenspieler am Hals getroffen wurde und Platz für Dennis Endras machen musste.

In einem einseitigen Schlussabschnitt - das Gesamtschussverhältnis lautete 43:26 zugunsten des Meisters - hatten Andrew Desjardins (41.) und David Wolf (43.) für die Adler verkürzt. Selbst ein Sieg in der regulären Spielzeit war möglich, Rendulic (16.) traf das innere Lattenkreuz, haarsträubende Szenen vor dem viel beschäftigten Torhüter Pöpperle hielten die Seestädter jedoch bis zur "Crunch Time" im Spiel, ehe Huhtala die erste von sieben Powerplay-Situationen - Endras machte zusätzlich Platz für eine sechsten Feldspieler - nutzte. Stützle und Desjardins verwandelten nach torloser Verlängerung zwei Penaltys für Mannheim, bei den Gastgebern traf nur Feser.

Nach dem 2:7-Debakel am Freitag gegen München appellierte Pavel Gross erneut nachdrücklich an die Arbeitsbereitschaft seiner Mannschaft und gab seine Beobachtungen preis: "Ich habe manche Dinge schon sehr früh bemerkt. Was passiert ist, hat sich angedeutet. Die Tendenzen waren ganz klar zu sehen".

Besonders fuchste den 51-Jährigen, dass sich sein Team mit zwei Toren in der Schlussminute die deutliche Pleite abholte. "Es kann nicht sein, dass wir uns aufgeben. Das spricht nicht für die Mannschaft." Auch Ben Smith, der stellvertretende Kapitän, redete Klartext: "Das war ein Tritt in unseren Hintern, wir waren einfach nicht gut genug, das ist eine Sache der richtigen Einstellung". Die hat am gestrigen Sonntag ebenso gestimmt wie die Moral, um einen Drei-Tore-Rückstand aufzuholen.

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Adler Mannheim 4:5 n.P. (2:0, 1:1, 1:3, 0:1)

Tore: 1:0 Fortunus (10.), 2:0 McMillan (16.), 3:0 McMillan (39.), 3:1 Katic (39.), 3:2 Desjardins (41.), 4:2 Quirk (42.), 4:3 Wolf (43.), 4:4 Huhtala (60.), 4:5 Desjardins (65./Penalty)

Schiedsrichter: Rantala (Finnland), Schrader (Bochum); Strafminuten: 14/8; Zuschauer: 4 090.