Von Matthias Miltz

Gommersdorf/Midtyjlland. Es ist die Geschichte, die vermutlich auch in Zukunft immer mit dieser Europameisterschaft verbunden bleiben wird: Der dänische Mittelfeldspieler Christian Eriksen kollabiert im Vorrundenspiel gegen Finnland und muss von den Rettungskräften wiederbelebt werden. Dank des schnellen Eingreifens seiner Teamkollegen und der medizinischen Abteilung befindet sich der 29-Jährige inzwischen aber wieder auf dem Weg der Besserung.

Der Gommersdorfer Angreifer Luca Pfeiffer wechselte vor der Saison von den Würzburger Kickers zum dänischen Erstligisten FC Midtyjlland. Mitspieler wie Erik Sviatchenko kennen Eriksen aus der Nationalmannschaft. "Natürlich waren alle schockiert, als sie die Bilder gesehen haben. Ich glaube, das ging nicht nur den Jungs so, die ihn persönlich kennen", erzählt er. Alle seien froh, "dass die Sache am Ende doch noch gut ausgegangen ist".

Auch intern sei beim dänischen Vizemeister diskutiert worden, ob das Spiel gegen Finnland hätte abgebrochen werden müssen. "Der Großteil hielt es für fragwürdig, dass die Partie weitergespielt wurde. Aber wir waren nicht dabei und können deshalb auch nicht wirklich beurteilen, was richtig oder falsch gewesen wäre." Umso beeindruckender sei die Tatsache, dass die dänische Elf am Donnerstag trotz des 1:2 eine großartige Leistung gegen Gruppenfavorit Belgien geboten habe. " Größten Respekt vor dieser Mannschaft. Zuerst, dass sie überhaupt gespielt haben und dann natürlich wie sie aufgetreten sind", schwärmt Pfeiffer.

Und auch seine dänischen Teamkollegen im Verein hätten diese Leistung nicht erwartet. "Hier sind wirklich alle total stolz auf die Mannschaft – auch wenn es mit dem Sieg nicht geklappt hat." Außerdem, erklärt er, habe man in den letzten Tagen immer wieder gemerkt, dass der Fußball nicht das Wichtigste auf der Welt sei. "Der Fußball ist in den Hintergrund gerückt. Vor allem die Einstellung und Leidenschaft, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat, sorgten für große Freude in Dänemark."

Und auch wenn die Dänen ihr zweites Spiel verloren haben: Noch besteht die Chance aufs Weiterkommen. "Die Leute hier wünschen sich natürlich, dass nicht nach der Gruppenphase Schluss ist. Aber selbst, wenn es so kommt: Sie werden trotzdem weiter stolz auf ihre Mannschaft sein und wie sie reagiert hat."