Von Joachim Klaehn

Sinsheim. Es gibt Momente, da liegt in der Frage genauso viel oder sogar noch mehr als in der Antwort. Fast alles war am späten Sonntagabend nach dem unterhaltsamen Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Peru gesagt, da kam bei der offiziellen Pressekonferenz doch noch Jean-Pierre Löffler zu Wort. Kinderreporter vom Verein Herzenswünsche e.V. dürfen das zuweilen beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) tun. Und jene Frage des 13-jährigen Talents, das in der Jugend des Oberligisten Sport- und Gesangsverein Freiberg am Neckar kickt, traf den Nagel einer furios-kuriosen Begegnung auf den Kopf. Ob seine Nationalspieler auch zehn Liegestützen machen müssten, wenn sie das leere Tor nicht treffen, wollte Jean-Pierre von Bundestrainer Joachim Löw (58) wissen.

Der erfahrene Fußballlehrer hatte zunächst die originelle Denkaufgabe akustisch nicht richtig verstanden und hakte nach. Dann musste Löw heftig schmunzeln - und nach kurzem Nachdenken meinte er launig: "Ab Oktober machen wir das, ja. Versprochen! Da müssen sie wahrscheinlich eine ganze Menge machen." Der Südbadener lächelte befreit, nach bleiern schweren Wochen seit dem WM-Anpfiff in Russland kehrte Leichtigkeit ins Gesicht des Trainers zurück.

Es war die symbolträchtigste Szene jenes Fußball-Abends, der sich in der mit 25.494 Zuschauern gefüllten Rhein-Neckar-Arena zuvor zu einer harten, schmerzhaften Bewährungsprobe entwickelt hatte. Am Ende gewann das deutsche Nationalteam mit 2:1 (1:1) gegen die widerspenstigen Südamerikaner, deren Spielstil an den der Mexikaner erinnerte. Im Moskauer Luschniki-Stadion düpierte "El Tri" unlängst den Weltmeister von 2014 mit 1:0 - es war der Anfang eines historischen Scheiterns der DFB-Schützlinge. Auch am Sonntag wähnten sich Jogis Jungs vorübergehend im falschen Film zu sein, nachdem dem Ex-Hoffenheimer Luis Advíncula das 0:1 (22.) für den Weltranglisten-20. und wackeren Außenseiter gelungen war. Dank der Treffer von Julian Brandt (25.) sowie von Lokalmatador Nico Schulz (84.) drehten die "Löwlinge" zwar noch ein wildes Länderspiel, doch insgesamt fiel eine Einordnung des deutschen Leistungsvermögens, Stand September 2018, äußerst schwer.

Hintergrund Das Team zieht Bilanz Joachim Löw, Bundestrainer: "Der Ehrgeiz brennt, die WM auszumerzen. Eine Jetzt-erst-Reaktion ist zu spüren." Nico Schulz, Torschütze des 2:1 und Debütant: "Ich fühle mich gut, sehr gut. Ich zieh einfach ab - natürlich kann der Torwart den Ball halten." Imo Werner, Stürmer: "Wir haben [+] Lesen Sie mehr Das Team zieht Bilanz Joachim Löw, Bundestrainer: "Der Ehrgeiz brennt, die WM auszumerzen. Eine Jetzt-erst-Reaktion ist zu spüren." Nico Schulz, Torschütze des 2:1 und Debütant: "Ich fühle mich gut, sehr gut. Ich zieh einfach ab - natürlich kann der Torwart den Ball halten." Imo Werner, Stürmer: "Wir haben deutlich besser nach vorne gespielt als gegen Frankreich. Peru hat keine schlechte Mannschaft." Julian Brandt, der das 1:1 markierte: "Jeder Sieg, den wir uns erarbeiten, tut uns gut. Man hat eine gewisse Unsicherheit gemerkt. Es war nicht alles Gold was glänzt." Toni Kroos, Kapitän: "Wir haben die erste Halbzeit wirklich gut gestaltet, einige gute Chancen rausgespielt. Unser Problem ist momentan, sie zu nutzen. Dann läuft hinten raus so ein bisschen die Zeit weg." Joshua Kimmich, neuer Sechser: "Wir brauchen jetzt kein schlechtes Gewissen zu haben. Das 2:1 ist reingerutscht - doch ein Erfolg ist immer wichtig für die Stimmung." Thomas Müller, diesmal spät eingewechselt: "Diese Kaltschnäuzigkeit, die uns gut tun würde, lassen wir vermissen. Wir haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es ist noch nicht alles super." (jog)

Die Hochs und Tiefs ließen sich am Hoffenheimer Außenverteidiger und Debütanten Schulz (25) festmachen. Einerseits beschlichen den Mann mit dem trockenen Humor Glücksgefühle ("Das Siegtor geschossen - ich freue mich mega"), andererseits wusste der gebürtige Berliner haargenau, dass ihm beim Klärungsversuch gegen Jefferson Farfán ein kleiner, folgenschwerer Lapsus unterlief: "Ich kann und muss das besser lösen. Das ist ein bisschen ärgerlich", sagte Schulz in der proppevollen Mixed Zone des Stadionbauchs.

Joachim Löw ließ derweil in der Bewertung von Schulz’ Feuertaufe im Nationaltrikot Milde und Nachsicht walten. "Er hat das Tor gemacht, das war glücklich. Aber ich freue mich für ihn", konstatierte der Bundes-Jogi sachlich, "beim ersten Tor kann Nico den Ball weg schlagen. Mit seiner Leistung und Einstellung bin ich zufrieden, er strahlt schon eine gute Dynamik aus." Die überaus freudige Botschaft für den Neu-Nationalspieler des frischgebackenen Champions-League-Klubs Hoffenheim: Er dürfe jederzeit wiederkommen. Löw ungewohnt verbindlich: "Ich glaube, dass er sich bei uns recht gut einfinden kann in den nächsten Spielen."

Selbstverständlich kommt das Versprechen weiterer Länderspiel-Nominierungen keiner Stammplatzgarantie gleich. Es scheint vielmehr, dass die Außenverteidiger-Positionen weiter eine Art lästige Großbaustelle im wackligen Gerüst darstellen. In den brisanten Nations-League-Duellen am 13. Oktober gegen die Niederlande in Amsterdam und am 16. Oktober bei Weltmeister Frankreich in Paris-St. Denis ist es sehr wahrscheinlich, dass Jogi Löw wieder auf einen Abwehr-Powerriegel mit vier Innenverteidigern setzt, zumal Joshua Kimmich vom FC Bayern auf der vorgezogenen Sechser-Position als die Entdeckung der letzten Woche mit dem Doppelpack von München und Sinsheim gilt.

Hat die deutsche Elf etwa ihren von Real-Star Toni Kroos herbeigesehnten Abräumertypen Casemiro gefunden? Löw ließ an dieser strategischen Ausrichtung keinerlei Zweifel aufkommen. "Joshua hat zwei Spiele auf der Sechs gemacht. Daran wird sich die nächsten Spiele nichts ändern", so der Bundestrainer unmissverständlich. Der DFB-Auswahl steht, gemessen nach den jüngsten Eindrücken, nach dem verkorksten WM-Sommer noch ein heißer Herbst bevor. Jean-Pierre drückt seinen großen Vorbildern gewiss die Daumen, dass sich die Anzahl von Liegestützen in Grenzen hält.