Von Eric Schmidt

Angelbachtal. Thorsten Barth hat seine Hausaufgaben gemacht. In den vergangenen Tagen hat der Trainer des TSV Michelfeld seinen Schrank im Klubhaus ausgeräumt und all jene Dinge mitgenommen, die ihm gehören.

Die Taktiktafel, die Bleiwesten, die Trainingsstangen - vieles hat sich angesammelt in 15 Jahren. "Das habe ich alles selbst besorgt und in Eigenregie gekauft. Es ist doch klar, dass ich das nicht hier lasse", sagt Barth und ergänzt: "Auch die Trikots, auf denen meine Werbung drauf ist und TSV Michelfeld steht, sind von mir. Die werden unter den Spielern verteilt. Den TSV Michelfeld gibt’s ja dann nicht mehr."

Nein, einen TSV Michelfeld gibt es tatsächlich bald nicht mehr. Mit dem Heimspiel morgen, 15 Uhr, gegen die SpVgg. Ketsch bestreitet der Fußball-Landesligist sein letztes Spiel als eigenständiger Verein.

In der kommenden Saison wird der TSV mit dem TSV aus Eichtersheim eine Spielgemeinschaft bilden, die spätestens bis zur Runde 2019/2020 in eine Fusion münden soll. Thorsten Barth könnte jetzt rührselig werden und Wehmut empfinden, aber er tut es nicht.

"Nach den ganzen Scharmützeln, die es auch jetzt wieder gab, bin ich froh, wenn es rum ist", sagt der 45-Jährige. "Es ist legitim, dass die Entscheidungsträger gewisse Entscheidungen treffen. Genauso legitim ist es aber, es nicht gut zu finden. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man einen Verein einfach so platt macht. Ich will damit nichts zu tun haben."

Höchstleistungen sollte niemand erwarten im Saisonfinale. Weder für den TSV noch für den Gegner geht es um irgendetwas. Die SpVgg. Ketsch ist als Tabellenelfter längst gerettet, der TSV wird als Drittletzter die Saison beenden.

Das Ziel, es über den Strich zu schaffen und einen Nichtabstiegsplatz zu belegen, machte die 0:2-Niederlage am Donnerstag beim TSV Wieblingen endgültig zunichte. "Wir haben auch Chancen gehabt. Aber Wieblingen war effektiver", berichtet Barth. "Immerhin haben wir es geschafft, nicht offiziell abzusteigen."

Im Vergleich zum Donnerstag wird es zu Änderungen in der Startelf kommen. Jonas Stötzel und Antonio della Rocca haben ihre Zwei-Spiele-Sperren abgesessen und sind wieder einsatzberechtigt. Im Tor wird Tobias Ewald (20) Routinier Sascha Schippl ersetzen.

"Tobias Ewald wird mit seinem ersten Landesliga-Spiel belohnt", kündigt Barth an. Ewald wird sich in die Arbeit stürzen und zeigen, was er kann. Denn sein jetziger Trainer wird auch sein zukünftiger sein.

Wie Thorsten Barth wechselt der junge Schlussmann zum FC St. Ilgen; ebenfalls zur Badenia in den Fußballkreis Heidelberg zieht es Jonas Stötzel, Arnel Zekan und Massimo di Mauro.

Ob es vor dem Spiel eine Verabschiedung gibt? Wein oder Blumen überreicht werden? "Hoffentlich nicht. Wir vom Trainerteam haben den Vorstand gebeten, es nicht zu tun", sagt Barth. "Es ist ja nicht so, dass wir im Guten auseinandergehen."

Bei allem Zwist: Stolz ist der Trainer dennoch auf das Erreichte. Zweimal hat er mit dem TSV Michelfeld das Triple geschafft, ist Kreispokalsieger und mit der ersten und zweiten Mannschaft Meister geworden. Auch die vergangene Saison, in der man die beste Landesliga-Abwehr stellte und Sechster wurde, war aller Ehren wert. Barth: "Es war eine schöne Zeit, die ich auf keinen Fall missen möchte."