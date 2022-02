Von Nikolas Beck

Zuzenhausen. Holger Kliem erinnert sich nur vage, die RNZ weiß es noch ganz genau: "Ich glaube, es war vor dem Spiel in Liverpool, als wir das letzte Mal gemeinsam auf dem Podium saßen", sagte der Hoffenheimer Pressesprecher und begrüßte am Freitagvormittag Kapitän Benjamin Hübner neben sich. In der Tat: Am 22. August 2017 war es, dass Medienmann und Abwehrmann sich Seite an Seite den Fragen der Journalisten stellten. Damals hatte Hübner noch gehofft, im Rückspiel der Champions-League-Qualifikation mit der TSG in die Königsklasse einzuziehen. Er freute sich auf sein erstes internationales Auswärtsspiel überhaupt. Und das gleich in Anfield, diesem Ort, der wie kein anderer im europäischen Fußball magische Nächte produziert.

Hintergrund Verkehrte Welt Verkehrte Welt in Sinsheim. Die Arminia, auf Rang 15 immer noch mittendrin im Abstiegskampf, blieb zuletzt sechsmal in Folge ohne Niederlage (drei Siege, drei Remis). Das ist die zweitlängste Serie der Bielefelder Bundesliga-Geschichte. Europapokal-Anwärter Hoffenheim verlor dagegen vier Pflichtspiele hintereinander, eine [+] Lesen Sie mehr Verkehrte Welt Verkehrte Welt in Sinsheim. Die Arminia, auf Rang 15 immer noch mittendrin im Abstiegskampf, blieb zuletzt sechsmal in Folge ohne Niederlage (drei Siege, drei Remis). Das ist die zweitlängste Serie der Bielefelder Bundesliga-Geschichte. Europapokal-Anwärter Hoffenheim verlor dagegen vier Pflichtspiele hintereinander, eine längere Negativserie gab es zuletzt vor über neun Jahren. Aber: Gegen Bielefeld hat die TSG noch nie verloren, gewann zwei der bisherigen fünf Pflichtspiel-Duelle (drei Remis). Es sagte ... > "Hoffenheim hat stets einen spielerischen Ansatz und tritt dominant auf. Genau das wollen wir verteidigen und diese Idee stören" – Bielefelds Trainer Frank Kramer, von Sommer 2011 bis März 2013 bei der TSG u.a. zweimal als Interimstrainer aktiv. nb So könnten sie beginnen Hoffenheim: Baumann - Vogt, Grillitsch, Hübner - Kaderabek, Geiger, Samassékou, Raum - Baumgartner - Bebou, Rutter. Bielefeld: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Andrade - Kunze, Vasiliadis - Okugawa, Schöpf, Krüger - Serra.

Viereinhalb Jahre später war "Hübi" also erneut auf dem Podium zu Gast. Vor dem Hoffenheimer Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld. Also gegen jene Mannschaft, die wohl wie keine andere in Deutschland für grauen Liga-Alltag steht. Statt gegen die Elf von Anfield geht’s gegen die Elf von der Alm.

Benjamin Hübner hatte dennoch ein breites Grinsen im Gesicht. Schließlich ging es bei seinem Aufritt weniger um die kommende Partie gegen den Tabellen-15. als um seine Zukunft. Der 32-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2023 verlängert. Für eine zusätzliche Saison beinhaltet die neue Vereinbarung eine Option, die nicht näher ausgeführt wurde. Hübner ist damit der sechste Leistungsträger, der in den vergangenen Wochen neben Manager Alexander Rosen – wie immer, wenn Unterschriften anstehen, im dunkelblauen "Transfer-Pulli" – Platz nahm, um sein Arbeitspapier zu verlängern. Zuvor hatten sich schon Baumann (bis 2024), Vogt (2025), Bebou, Rutter und Raum (alle 2026) langfristig an die TSG gebunden.

Nun also der Käpt’n. "Ich bin mega glücklich", strahlte Hübner, der erst im Januar nach 574 Tagen Verletzungspause sein Startelf-Comeback gegeben hatte und seither im Abwehrzentrum gesetzt ist. "In jeder Hinsicht außergewöhnlich" sei es gewesen, so Rosen, "wie Benni nach dieser langen Ausfallzeit in den vergangenen Partien nahezu ohne Anlaufschwierigkeiten aufgetreten ist." Hübner, der 2016 aus Ingolstadt in den Kraichgau gewechselt war, sei aber nicht nur sportlich von großer Bedeutung. Es gebe auch schon erste Überlegungen, den gebürtigen Wiesbadener über die aktive Karriere hinaus beim Klub einzubinden.

Das ist allerdings Zukunftsmusik. Zunächst will der Linksfuß auf dem Rasen mithelfen, "den Bock umzustoßen". Schließlich haben die Hoffenheimer, die zwischenzeitlich auf Rang drei vorgestürmt waren, die vergangenen vier Pflichtspiele verloren. Zum bitteren Pokal-K.o. gegen Freiburg kamen Liga-Pleiten bei Union Berlin, daheim gegen Dortmund und vergangene Woche in Mainz, der Absturz auf Rang acht. "Die Unzufriedenheit wächst", räumte Trainer Sebastian Hoeneß ein. "Wir mussten zuletzt von unseren Gegnern immer wieder hören, dass wir besser waren – das nervt", gestand der 39-Jährige, dass ihm drei Punkte lieber wären als Lob und anerkennendes Schulterklopfen der siegreichen Kontrahenten. Gegen Bielefeld, mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen, gehe es nun darum, "zusammenzubleiben, die letzten Prozent herauszukitzeln und den Torerfolg zu erzwingen", so Hoeneß.

Nicht mithelfen werden dabei weiterhin Bicakcic, Skov (beide Aufbautraining) und Richards (Fußprellung) sowie Angelo Stiller (krank) und der coronapositive Andrej Kramaric. Dafür sind endlich wieder mehr Zuschauer in Sinsheim dabei. Die 10.000 erlaubten Tickets werde man bis Sonntag an den Mann gebracht haben, so Kliem. Das verspricht nicht gleich Anfield-Atmosphäre, aber immerhin. Benni Hübner freut sich drauf. Noch mal etwas Neues sehen und ins Ausland wechseln, sei für ihn keine Option gewesen, verriet er. "Für mich war klar, dass ich zur TSG stehe. Wie die Fans mich bei meiner Rückkehr gefeiert haben, hat mir wieder gezeigt, dass dieser Verein etwas ganz Besonderes für mich ist."

Auslandserfahrung kann der aktive Fußballer Hübner also nur durch Europapokal-Reisen sammeln. Wie vor viereinhalb Jahren, auf dem Podium in Liverpool. "Unser Ziel, da sind wir von unserem tiefesten Inneren getrieben", so Hübner, "ist immer, dass wir international spielen." Ein Dreier am Sonntag gegen Bielefeld kann dabei nur helfen.