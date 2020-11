Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Es ist angerichtet. Wenn am Wochenende die DTM zu ihrem Schlussakt bittet, kämpfen gleich drei Audi-Fahrer um die Meisterschaft. Die besten Karten hat der Titelverteidiger. Für René Rast war nach einem durchwachsenen Saisonstart der Traum vom dritten Titel nach 2017 und 2019 eigentlich schon ausgeträumt. Nico Müller und Robin Frijns eilten von Sieg zu Sieg, während sich der Favorit unerwartet schwertat.

Doch die letzten zwei Wochenenden in Zolder wirbelten das DTM-Tableau gehörig durcheinander: Mit vier Siegen in allen vier Rennen raste Rast wieder zurück an die Spitze – und reist am Wochenende mit einem komfortablen Vorsprung von 19 Punkten in das badische Motodrom.

"In Zolder hat einfach alles gepasst", blickt der Mann vom Team Rosberg zurück. "Ich habe derzeit natürlich die besten Chancen. Aber wie man in Zolder gesehen hat, kann alles passieren. Zwei Ausfälle oder zwei schlechte Rennen für mich und zwei gute für Nico, dann wendet sich das Blatt wieder." Druck ist Rast gewohnt. 2017 und 2018 ging es ebenfalls im Saisonfinale um den Titel.

Kein Wunder, dass der Titelverteidiger entspannt nach Hockenheim kommt. Seinen dritten Titel müsse er nicht mit Gewalt einfahren, versichert der Mann aus Minden: "Wenn er kommt, freue ich mich irre. Aber ich brauche ihn nicht unbedingt. Ich schaue, was passiert."

Es ist ohnehin eine bewegende Reise, die hinter dem 34-Jährigen liegt. In der DTM bestreitet der Spätzünder erst seine vierte Saison mit dem Team Audi Sport Rosberg. Nach dem Rauswurf von Christian Abt in der Formel E übernahm Rast dessen Cockpit – parallel zu den eigenen DTM-Einsätzen. Mit einem Podium im letzten Rennen hat der zweifache DTM-Champion bewiesen, dass er in jeder Serie mithalten kann. Der Ausflug in die Formel E hat Rast so gefallen, dass er dort seine Zukunft sieht: "Das ist mein primäres Programm für 2021. Wir müssen abwarten und schauen, beide Programme zu kombinieren, denn natürlich bin ich auch weiterhin an der DTM interessiert."

56 DTM-Punkte sind am Wochenende noch zu vergeben, Robin Frijns rechnet sich trotz 41 Zählern Rückstand noch einiges aus: "Ich hoffe, ich kann noch ein oder beide Rennen gewinnen. Dann schauen wir, wo wir in der Meisterschaft landen." Sein Erfolgsrezept für das große Finale ist simpel: Einfach das Telefon weglegen. Er halte sich fern von Social Media und entspanne sich einfach.

Einen Wermutstropfen für die Fans gibt es trotz des spannenden Finals allerdings doch: Zuschauer dürfen in Hockenheim nicht an die Strecke. "Wir hatten uns auf möglichst viele Zuschauer auf unserem Hockenheimring gefreut", bedauern die Geschäftsführer Jochen Nerpel und Jorn Teske. Eine Entscheidung, die schon vor Wochen getroffen wurde: "Doch die Sicherheit geht vor. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben." 2021 soll das Saisonfinale erneut am Hockenheimring steigen – dann aber mit möglichst vielen Fans.