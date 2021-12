Von Jochen Willner

Schwetzingen. Mit dem Ende der Hinrunde haben sich die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten HG Oftersheim-Schwetzingen von Trainer Frank Schmitt getrennt. Bereits am Donnerstag habe die Sportliche Leitung des Vereins den 51-jährigen Ex-Profi und früheren Nationalspieler telefonisch darüber informiert.

"Diese Entscheidung kam für mich schon etwas überraschend und es tat im ersten Moment auch weh. Ich hätte gerne weitergemacht. Die Jungs waren top und ich hatte sehr viel Spaß. Leider hat uns auch das Glück in der ein oder anderen Partie gefehlt", so Schmitt. Dabei sah er einen Aufwärtstrend: "Wir haben gegen den Tabellenführer unentschieden gespielt und beim Fünften gewonnen." Der Ex-Trainer macht daraus kein Geheimnis, dass mit 7:21 Punkten die Mannschaft trotz des enormen Verletzungspechs hinter den Erwartungen blieb. Die Entscheidung der Vereinsführung fiel nach der Niederlage gegen Zweibrücken sowie nach Gesprächen mit einigen Spielern.

Dies bestätigte auf RNZ-Nachfrage Teammanager Simon Förch. "Die Gespräche haben gezeigt, dass da eine Dynamik entstanden ist und das Vertrauen in den Trainer schwindet", meinte Förch. Deshalb sei man zu dem Entschluss gekommen, im neuen Jahr mit einem neuen Trainer einen neuen Impuls setzen zu wollen. "Wir sind der Auffassung, dass jetzt der beste Zeitpunkt ist, um in 2022 noch die nötigen Punkte zu holen, um die dritte Liga zu sichern", so Förch.

Schmitts Nachfolge soll bis Weihnachten geklärt werden. Vorerst werden die beiden Co-Trainer Michael Sturm und Thorsten Erny die Mannschaft betreuen. Namen des künftigen Trainers nannte Förch nicht, aber schloss weder eine interne noch externe Lösung aus. Eigengewächs Julian Zipf, derzeit Trainer der HG II könnte nach RNZ-Informationen ein Kandidat sein. Der 24-Jährige ist B-Lizenzinhaber und Auswahltrainer beim Badischen Handballverband. Der beim Ligarivalen TSG Haßloch am Dienstag ausgeschiedene Ex-HG-Spieler Tobias Job wird nach RNZ-Informationen nicht nach Schwetzingen kommen.