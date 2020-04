Heidelberg. (CPB) Die Sorgen und Nöte der Profi-Sportvereine, die durch die Coronavirus-Pandemie verursacht worden sind, wurden von deren Organisationen hinreichend beschrieben. Doch auch Sportvereine, die "nur" Wettkampf- oder Breitensport betreiben, sind vom kompletten Verbot des Wettkampf- und Trainingsbetriebes betroffen, haben gegenwärtig keinerlei Spieleinnahmen und durch die behördliche Schließung der Klubhaus-Restaurants, der beliebten Treffpunkte der Mitglieder, erhebliche Miet- oder Pachtausfälle. Wie es die Gewohnheit des kleinen Sports ist, haben die Verantwortlichen in den Vereinen und Fachverbänden rasch und klaglos auf die Ausbreitung des Covid-19-Virus reagiert und die behördlichen Anordnungen sofort umgesetzt.

"Die Auswirkungen der Pandemie auf den organisierten Sport sind nicht zu übersehen: Der Trainings- und Übungsbetrieb fällt aus, Spiele, Wettkämpfe und Turniere sind abgesagt, Fitness- und Gesundheitskurse finden nicht mehr statt. Ebenso müssen besondere Angebote für Kinder, Jugendliche und Senioren, Vereinsfeste sowie Jahresausflüge abgesagt oder verschoben werden. Diese Situation ist schwer zu ertragen", schreiben Baden-Württembergs Kultus- und Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann (CDU) und Elvira Menzer-Haasis, die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSV). Deren wichtigster Appell an die rund 3,8 Millionen Mitglieder von Sportvereinen im Lande: "Bleiben Sie solidarisch und Ihrem Verein treu!" Denn ein Verlust an Mitgliedsbeiträgen könnte viele Vereine tatsächlich in ernste Probleme stürzen.

Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Baden-Württemberg haben inzwischen etliche Rettungsschirme aufgespannt, unter die Sportvereine gleich welcher Größe und welches Sportangebots schlüpfen können. Darauf machten außer der Sportministerin und der LSV-Präsidentin auch der Badische Sportbund Nord durch seinen neuen Geschäftsführer Michael Titze, der gestern die Nachfolge des in den Ruhestand gegangenen Wolfgang Eitel angetreten hat, die Sportregion Rhein-Neckar durch ihren Vorsitzenden Professor Dr. Eckart Würzner und das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg durch dessen Leiter Gert Bartmann aufmerksam.

> Informationen: Für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Sportvereine gibt es von Bund und Land Sofort-Programme, durch die Angestellte vor Arbeitslosigkeit geschützt und die Personalkosten der Vereine reduziert werden sollen. Der LSV Baden-Württemberg hat eine Extra-Website eingerichtet, auf der viele Fragen beantwortet werden: www.lsvbw.de/coronavirus

> Rettungspakete: Auf der Website www.bw-soforthilfe.de können die Vereine Finanzhilfen beantragen.

> Solidarität zeigen: Auf der Website www.sportregion-rhein-neckar.de dürfen Sportvereine ihre Coronavirus-Hilfsprojekte vorstellen.

Sportministerium und LSV betonen: "Die Sportvereine im Land sollen wegen der Corona-Krise nicht in eine existenzielle Schieflage geraten. Die Zuschussprogramme des Solidarpakts Sport III laufen unverändert weiter. Nicht abgerufene Fördermittel werden hierzu zielgerichtet eingesetzt."