Von Christoph Offner

Heidelberg. Wer eine Strecke von 21,1 Kilometern in Kombination mit 350 Höhenmetern hinter sich bringt, hat das gute Recht, danach ausgepowert zu sein.

Dafür haben die Organisatoren des SAS Halbmarathons von der TSG 78 Heidelberg großes Verständnis. So müssen sich die Teilnehmer, wenn es am 26. April dieses Jahres zur 39. Auflage der Laufveranstaltung, die man bereits als sportliche Institution der Region bezeichnen kann, kommt, zwar auf keine großen Umstellungen im organisatorischen Bereich einstellen – sie können sich aber auf eine erholsame Neuerung freuen.

Massagen in der Triplex-Mensa

So werden in diesem Jahr beispielsweise erstmals Massagen für die Läufer angeboten. In der Triplex-Mensa am Universitätsplatz wird dann so mancher Wadenkrampf herausgeknetet werden.

Auch das ökologische Bewusstsein der Verantwortlichen ist groß: Statt Einwegbechern wird an den Trinkstellen diesmal kühles Nass in Mehrwegbechern ausgeschenkt. "Diese Flut an Müll soll endlich der Vergangenheit angehören", sagt Organisationsleiter Andreas Wahlster. Die Anmeldebestätigung für den Halbmarathon ist zugleich auch Ticket für den gesamten öffentlichen Nahverkehr: "Die Teilnehmenden können quasi direkt an die Ziellinie fahren." Wahlster wünscht sich, dass dieses Angebot von mehr Läufern genutzt wird.

Die Baumaßnahmen in der Grabengasse und Seminarstraße haben zwar keinen Einfluss auf die Strecke des Halbmarathons, der Team- und Bambini-Lauf müssen allerdings umgeleitet werden. Wahlster: "Die Situation mit den Baustellen erfordert von uns ein nicht unerhebliches Maß an organisatorischem Mehraufwand."

2020 wird zum zweiten Mal der mit 5000 Euro dotierte Förderpreis "Staffelstab" vergeben, den die TSG 78 "für Solidarität und Menschlichkeit" auslobt. Aus einer Reihe an Bewerbern entscheidet eine Jury bestehend aus Vertretern des Vereins und der Sponsoren SAS, Henkel und HPK Dr. Natour – sowie Phillip Koban vom Kulturamt der Stadt Heidelberg – über den glücklichen Gewinner. "Ein ganz großes Dankeschön für ihre Unterstützung gilt unseren jahrelangen Partnern", lobt der fürs Sponsoring zuständige Christian Bullerkotte: "Sie ermöglichen diesen Lauf."

Dass der Heidelberger Halbmarathon jedes Jahr aufs Neue rund 3500 Läufer an die Startlinie lockt, liegt sicherlich an der idyllischen wie anspruchsvollen Strecke. "Sie ist ein absolutes Highlight", sagt Markus Imbsweiler. Er spricht schließlich aus eigener Erfahrung und deshalb weiß er, dass ohne die vielen vereinsinternen Helfer und die gute Kooperation mit umliegenden Vereinen eine solche Veranstaltung kaum möglich wäre.

Und so steht einem tollen Sportereignis auch in diesem Jahr nichts im Wege. "Aber dafür benötigt man eine ordentliche Kondition", lacht Wahlster.

Info: Die Meldefrist für den SAS Halbmarathon beginnt an diesem Samstag um 0 Uhr – lange zögern sollte man mit der Anmeldung nicht, ist doch erfahrungsgemäß das Startkontingent von 3500 Plätzen rasch ausgeschöpft.