Heidelberg. (momo) "Bei widrigen Bedingungen haben wir anfangs ein zähes Spiel gehabt, aber mehr und mehr die Kontrolle gewonnen und die Partie schlussendlich dominiert", fasste Teammanager Michael Reinhard den Auftritt der Rugby-Bundesligamannschaft des TSV Handschuhsheim beim RC Luxemburg treffend zusammen.

Starker Gegenwind und noch stärkerer Regen machten es den "Löwen" in der Tat zu Beginn nicht leicht. Die ersten Punkte gingen dementsprechend per Straftritt an die Hausherren, doch danach hatte sich die Handschuhsheimer Defensive perfekt eingestellt - mehr als drei Zähler gelangen dem RCL über die gesamte Spieldauer nicht.

Der TSV hingegen brach den Bann in Person von Außen Atu Katoa, der mit feiner Einzelleistung über 50 Meter zum Versuch stürmte. Zweimal überquerten die Stürmer noch die Mallinie, zur Halbzeit stand es 15:3 für die "Löwen".

Nach der Pause brachen beim überforderten Gastgeber alle Dämme. Es spielte nur noch der TSV und schraubte das Ergebnis kontinuierlich in die Höhe. Durch den Bonuspunktsieg rückte Handschuhsheim bis auf vier Zähler an die RG Heidelberg heran - im Derby am Samstag geht also darum, wer als Zweitplatzierter hinter Primus SC Frankfurt 1880 in die lange Winterpause gehen wird.

RC Luxemburg - TSV Handschuhsheim 3:51 (3:15)

TSV: Kößler - Müssig (41. Ayachi), Coetzee, Syme, Katoa - N. Klewinghaus (55. Jansen), Schäfer (41. Korn) - Otto, Hartmann, Klein - May (60. Stockert), Contin (55. Rosenthal) - Schüle (65. Bender), Wetzel, Martel (70. Kraus).

Schiedsrichter: O’Brien (Pinneberg)

Zuschauer: 200

Punkte: 3:0 (5.) Straftritt RCL; 3:5 (18.) Versuch Katoa; 3:10 (28.) V May, 3:15 (36.) V Contin; 3:22 (42.) V Kößler + Erhöhung Coetzee; 3:27 (49.) V May; 3:34 (55.) V Otto + E Coetzee; 3:39 (60.) V Coetzee; 3:46 (64.) V Stockert + E Coetzee; 3:51 (77.) V Katoa

Zeitstrafe: -/Jansen (68.)