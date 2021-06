Von Tillmann Bauer

Heidelberg. Olaf Heine heißt zwar nicht Thomas Müller oder Mats Hummels – und verdient sicherlich auch nicht ganz so viel Geld –, er teilt mit den zwei Fußball-Stars aber ein ähnliches Schicksal.

"Ich bin enttäuscht", sagt Heine, als wir ihn in der Heidelberger Innenstadt zum Gespräch treffen: "So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Es frustriert einfach und macht mich traurig."

Erzählen wir also die Geschichte: Heine (59) ist seit Jahren mit dem Handbike-Sport – und damit auch dem Behindertensport – fest verwurzelt. Er spult sein Pensum fünf- bis sechsmal wöchentlich ab. Die Einheiten variieren zwischen eineinhalb und viereinhalb Stunden. Er nahm schon an vielen nationalen wie internationalen Rennen teil, beim Heidelberger Rollstuhlmarathon war er ebenfalls schon zehnmal am Start. Er sagt, man müsse schon positiv verrückt sein, um diesen Sport auszuüben.

Unbestritten, Heines sportlich besten Jahre sind vorbei. Und trotzdem: Er trainiert unermüdlich weiter, auch während der Corona-Pandemie lässt er nicht nach und fiebert nach eineinhalb Jahren dem ersten richtigen Wettkampf entgegen. Er wolle sich endlich wieder mit anderen Athleten messen. Verständlich.

Vor wenigen Wochen war’s dann soweit: Im Salzburger Land in Österreich wurden die Handbike-Europameisterschaften (zuvor noch Paracycling Tour Austria) ausgetragen.

Olaf Heine war aber nicht dabei – und das, obwohl er sehr gerne gestartet wäre.

Und hier beginnt das Problem. Weil die besagten Europameisterschaften neu eingeführt wurden, mussten sich interessierte Sportler nicht – wie sonst üblich – selbst melden, sondern diesmal lief der Prozess erstmals ausschließlich über den Verband, den Deutschen Behindertensport Verband (DBS).

Heine reichte also seine Unterlagen rechtzeitig per Mail ein, sendete auch alle Kontodaten (weil alle Kosten von den Athleten selbst übernommen wurden) mit und wartete ab. Er wartete, und wartete, und wartete – es passierte nichts.

Weil der Wettkampf näher rückte, schrieb er eine Nachricht hinterher, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkundigen. Man antwortete ihm, dass er doch mal in seinem Spam-Eingang schauen sollte, ob sich dort die Starter-Liste befinde. Sie befand sich dort nicht.

Nun gut, Heine griff zum Telefon. Er kontaktierte Erik Reichelt, den Co-Trainer des DBS. "Nach diesem Gespräch war ich innerlich wirklich aufgebracht", sagt Heine zur RNZ: "Mir wurde sinngemäß mitgeteilt, dass man lediglich Sportler mitnehme, die auch noch eine Perspektive haben." Heißt im Umkehrschluss: Heine hat scheinbar keine. Er möchte klarstellen: "Ich will wirklich niemandem etwas Böses. Ich mache auch gerne für Jüngere, wenn es welche gibt, Platz und weiß, dass ich nicht mehr zur Spitze gehöre."

Was ihn aber irritiert: Der Verband hätte durch seine Nominierung keine Mehrkosten gehabt. In seiner Schadensklasse war kein einziger deutscher Starter dabei, die Topleute hatten nicht gemeldet. Und die Teilnehmerzahl war nach oben überhaupt nicht begrenzt. Lediglich das Nationaltrikot hätte gewaschen werden müssen. Heine lacht gequält: "Ich hätte auch noch ein Paket Waschmittel gesponsert."

Wieso durfte Olaf Heine also nicht mitfahren?

Wir haben beim DBS nachgefragt. Co-Trainer Reichelt schrieb an die RNZ: "Gerne hätte ich mehr Independent Starter mitgenommen. Aber auf Grund der Tatsache, dass mit dem Nationaltrikot gestartet werden musste, wurden ganz klare Nominierungskriterien wie Medaillenchancen, Trainingsalter oder Nachwuchsstatus ausgesprochen. Und somit konnte ich nicht alle die von mir gewünschten Athleten nominieren."

Heine erfüllte scheinbar nicht alle Nominierungskriterien, okay. Trotzdem verwunderlich, weil einige seiner Kollegen – ähnliches Alter und ähnliches Leistungsvermögen – mitfahren durften. Mut macht dennoch der Abschlusssatz: "Ich hoffe, dass ich Herr Heine unter günstigeren Bedingungen Starts wieder ermöglichen kann."

Fußball-Bundestrainer Jogi Löw hat’s vorgemacht, indem er Thomas Müller und Mats Hummels zurückgeholt hat. Schließlich wurde ihm klar, dass Qualität doch wichtiger als eine Zahl auf dem Papier ist.

Ob’s das auch bei Olaf Heine und dem DBS klappt?