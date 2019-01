Von den klein gewachsenen Koreanern am Kreis nicht zu stoppen: Jannik Kohlbacher, Rhein-Neckar-Löwe im Deutschland-Trikot (48), erzielte im Eröffnungsspiel vier Tore. Foto: Imago

Von Tillmann Bauer

Berlin. Bevor sie loslegen konnten, mussten sich die Spieler der deutschen Handball-Nationalmannschaft noch ein letztes Mal gedulden. Nachdem das Aufwärmen als beendet erklärt wurde, war das Team von Bundestrainer Christian Prokop dazu verdammt, bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff des Eröffnungsspiels die Kabine aufzusuchen. Schließlich sollte in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena noch eine fulminante Eröffnungszeremonie stattfinden, einige offizielle Akte vollzogen und das Objekt der Begierde präsentiert werden. Als die Handball-Ikonen Heiner Brand, Henning Fritz, Dominik Klein, Pascal Hens und Stefan Kretzschmar kurze Zeit später den WM-Pokal in das große Oval brachten, war der Weg endgültig bereitet. Das Warten hatte ein Ende - und keinen negativen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft. Zum Auftakt gelang gegen die gesamtkoreanische Mannschaft ein ungefährdeter 30:19-Sieg. Der erste Schritt ist gemacht.

"Wir haben über weite Strecken sehr clever und intensiv verteidigt", urteilte Prokop nach der Partie. Zudem habe sein Team wenige technische Fehler gemacht und viele Tore über den Kreis erzielt. Prokop: "Das hat mir gefallen."

So deutlich das Endergebnis auch klingen mag, es war bei weitem noch nicht alles gut. Zeitweise schloss man unkonzentriert ab, scheiterte häufig freistehend am koreanischen Schlussmann Jaeyong Park - der insgesamt auf 18 Paraden kam - und fing sich im Gegenzug unnötige Gegentreffer ein. Zwar sprach DHB-Vizepräsident Bob Hanning von einem "vernünftigen Auftakt" und einem "typischen Eröffnungsspiel", aber er mahnte, dass man in der Zukunft viel konsequenter sein müsse.

Aber der Reihe nach: Das DHB-Team zeigte den Asiaten ab der ersten Minute, dass der Sieger nur die Heimmannschaft, die mit zwei Spielern der Rhein-Neckar Löwen - Steffen Fäth und Patrick Groetzki - von Beginn an spielte, sein konnte. Für einen kleinen Dämpfer sorgte lediglich das dänische Schiedsrichtergespann, welches das Berliner Publikum mit zwei fragwürdigen Zweiminuten-Strafen gegen Deutschland zu einem heftigen Pfeifkonzert animierte.

Während Fäth ein echter Aktivposten im linken Rückraum war, haderte Groetzki auf der Außenbahn auffällig oft mit der eigenen Chancenverwertung. Er sagte: "Ich weiß selbst, dass ich das besser kann." Mit Jannik Kohlbacher musste der dritte Löwe zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen. Prokop bevorzugte am Kreis gegen die klein gewachsenen Koreaner den 2,03-Riesen Hendrik Pekeler. Als Kohlbacher aber seinen Einsatz bekam, war er nicht aufzuhalten und erzielte insgesamt vier Tore. Bester Werfer war hingegen wieder einmal Kapitän Uwe Gensheimer (7). "Wir fahren jetzt mit einem guten Gefühl ins Hotel", sagte er, "insgesamt können wir heute zufrieden sein, auch wenn wir sicherlich noch an der Chancenverwertung arbeiten müssen."

Zwar bereiteten die wuseligen Koreaner der deutschen Auswahl zeitweise Probleme, was einige Strafminuten zur Folge hatte - weil aber der Kieler Andreas Wolff, der zum Spieler des Tages gewählt wurde, einmal mehr zum Garanten im Tor aufschwang, war die Partie zur Halbzeit bereits entschieden (17:10).

Korea erzielte in den ersten sechs Minuten der zweiten Spielhälfte kein Tor, dadurch wurde das Ergebnis noch deutlicher. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war die Begegnung lediglich ein Schaulaufen unter ernsteren Bedingungen. Prokop wechselte viel, schenkte allen seinen Schützlingen erste WM-Minuten. Denn auch er wird wissen, dass man sich im Laufe des Turniers noch steigern muss.

Deutschland: Heinevetter, Wolff - Gensheimer 7/3, Lemke, Wiencek 2, Wiede, Pekeler 4, Weinhold 1, Strobel, Fäth 4, Groetzki 2, Semper 1, Musche 3, Böhm 1, Kohlbacher 4, Drux 1.

Korea: Park, Ji - Ri K. 1, Pak, Choi, Jung 1, Jo 3, Park Y., Jang 4/2, Park D., Ri S., Kim, Na, Kang T. 4, Seo, Park K. 3, Ri Y., Kang 2, Jeong, Ku 1. Zuschauer: 13.500.