Von Tillmann Bauer

Kornwestheim. Eine Pokalsensation gab es nicht. Zumindest nicht in den beiden Spielen, in denen die Handballer der SG Leutershausen und der HG Oftersheim/Schwetzingen beteiligt waren. Die Handball-Drittligisten scheiterten beide bereits im Halbfinale ihres Entry-Four-Turniers und schieden damit am Samstag aus dem DHB-Pokal aus. Die SG Nußloch und der TVG Großsachsen waren nicht für die erste Runde qualifiziert, die Rhein-Neckar Löwen II als Bundesliga-Reserve nicht zur Teilnahme berechtigt.

Bei der SGL war das Pokal-Aus bereits zu erwarten. Zu klangvoll lautete der Name des Gegners. In der Kornwestheimer Sporthalle Ost stand man dem Bundesliga-Dino VfL Gummersbach gegenüber und musste sich chancenlos geschlagen geben. Zwar begannen die Handballer von der Bergstraße die Partie gut, man führte sogar 1:0, danach wurde dem Drittligisten aber die eigene Chancenverwertung zum Verhängnis. Letztendlich unterlag man mit 15:29 (6:14) und musste dem VfL Gummersbach als verdienten Sieger gratulieren.

"Der Unterschied zwischen 3. Liga und Bundesliga war deutlich zu erkennen", zog SGL-Coach Frank Schmitt nach seinem ersten Pflichtspiel als Trainer der Roten Teufel sein Fazit. Allen voran VfL-Schlussmann Matthias Puhle ließ die Leutershausener verzweifeln, Ex-Weltmeister Carsten Lichtlein konnte sich entspannen, nahm 60 Minuten auf der Bank Platz. Zu leicht kamen die Bundesliga-Profis zum Abschluss, ohne Konzentration wurden die Bälle im SGL-Angriff verworfen. Torhüter Alexander Hübe präsentierte sich wieder einmal stark, entschärfte in der Anfangsphase einige Würfe, die auf sein Gehäuse kamen. Doch es brachte nur wenig: Gummersbach zog davon, von 5:2 (11.) erhöhte man auf 9:2 (17.). Dem SGL-Angriff gelang in dieser Phase kein Treffer, spätestens als es mit einem 6:14-Rückstand in die Halbzeit ging, war die Partie entschieden.

SGL-Neuzugang und Rückraumschütze Hendrik Wagner sorgte für Höhepunkte im Angriff, er traf insgesamt neunmal und war erfolgreichster Werfer. So blieb es Coach Schmitt, der auf Maximilian Rolka (Bänderriss) verzichten musste, dem Gummersbacher Cheftrainer Denis Bahtijarevic nur zum Finaleinzug zu gratulieren. Der VfL-Coach sprach davon, dass es im Pokal nie einfach sei, zeigte sich aber sehr zufrieden mit dem, was seine Mannschaft zeigte.

Spannender war es bei der HG Oftersheim/Schwetzingen. Gegen die TSB Heilbronn-Horkheim hielt die Mannschaft von Chefcoach Holger Löhr lange gut mit, erst in den letzten zehn Minuten der Partie musste man den Konkurrenten davon ziehen lassen und sich mit einer 26:28-Niederlage zufrieden geben. Tom Jansen war mit sieben Toren der beste Werfer. Daniel Hideg, der durch sein Zweitspielrecht erstmals wieder für die Schwetzinger auflief, erzielte fünf Treffer.

SG Leutershausen - VfL Gummersbach 15:29 (6:14): Jaeger F. 2, Schwarz 1,Wagner 9/1, Seganfreddo 2, Pauli 1; TSB Heilbronn-Horkheim - HG Oftersheim/Schwetzingen 28:26 (12:14): Barthelmeß 2, Jansen 7, Förch 2, Zipf 2, Jungmann 2, Demel 1, Hideg 5, Krepper 5.