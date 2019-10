Heidelberg. (RNZ) Ein so überzeugendes Handballspiel wie der Derbysieg in Leutershausen wirkt etwas länger nach. "Es ist nicht selbstverständlich, dass beide Seiten hinterher begeistert davon sind", erzählt Marc Nagel, Trainer der Drittliga-Handballer der SG Nußloch, mit Bezug auf den 30:29-Erfolg seiner Sieben bei der starken SGL. Spätestens seit Montag ist der Fokus ausschließlich auf den TV Gelnhausen gerichtet, der am Sonntag um 17 Uhr in der Olympiahalle dem neuen Tabellenführer ein Bein stellen möchte. "Die kommen nicht zu uns, um ein ordentliches Ergebnis abzuliefern, sondern wollen die Punkte mitnehmen", rechnet Nagel mit einem forschen Auftritt des Tabellensiebten. Dessen Stärken liegen in der talentierten Jugend. "Gelnhausen hat etliche junge Spieler in seinen Reihen, die im Rückraum bereits viel Verantwortung tragen dürfen."

Bei den Nußlochern sieht die personelle Lage positiv aus. In Leutershausen stand Kreisläufer Lukas Wichmann nach überstandener Armverletzung für einige Minuten wieder auf der Platte. Das intensive Derby hat bei ein paar Akteuren naturgemäß für kleinere Blessuren gesorgt, ernsthaft verletzt hat sich aber zum Glück niemand.

Die Ernüchterung nach dem verlorenen Derby war beim TVG Großsachsen groß. Die "Saasemer" unterlagen verdient mit 23:28 und mussten sich am Ende den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig aus ihren Chancen gemacht zu haben. In den vergangenen vier Begegnungen traf man im Schnitt 24,5 Mal ins gegnerische Gehäuse. In der heutigen Zeit meist zu wenig, um ein Handballspiel zu gewinnen. Der letzte Sieg des TVG ist ebenfalls schon ein paar Wochen her- damals gewann man mit 31:29 in Kirchzell. Diese Durststrecke soll am kommenden Samstag (20 Uhr) beim Heimspiel gegen den HSC Bad Neustadt endlich beendet werden. Die Franken stehen mit 1:19 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz und bereits mit dem Rücken zur Wand.

Nach wichtigen Spielen ist meist die Meinung von wichtigen Spielern gefragt. So auch nach dem Derby der SG Leutershausen, das man gegen die Handballer der SG Nußloch mit 29:30 verlor. Bei Niklas Ruß, dem bundesligaerfahrenen Kapitän der Roten Teufel, kann man definitiv von einem Akteur sprechen, auf dem Verantwortung lastet.

Ein Mann großer Worte ist Ruß aber trotzdem nicht, sein Führungsstil ist meist ruhig. "Wir müssen eigentlich so weitermachen wie bisher", sagt er. Denn ihn und seine Mannschaft erwartet am Sonntagnachmittag um 17 Uhr ein schweres Auswärtsduell bei der HSG Hanau in der Main-Kinzig-Halle. "Wir müssen dort ein gutes Spiel zeigen, um zu bestehen und letztendlich auch zu gewinnen", sagt Ruß. Man wolle, so der Spielführer, in der Spitzengruppe dieser engen 3. Liga Mitte bleiben: "Da darf man sich nicht viele Niederlagen erlauben." Weite Reise für die HG Oftersheim/Schwetzingen. Am Samstagabend um 18 Uhr gastiert die Mannschaft von Trainer Holger Löhr beim SC Leipzig II.

3. Liga Mitte Männer, Samstag, 18 Uhr: SC Leipzig II - HG Oftersheim/Schwetzingen; 20 Uhr: TVG Großsachsen - HSC Bad Neustadt; Sonntag, 17 Uhr: SG Nußloch - TV Gelnhausen; HSG Hanau - SG Leutershausen.