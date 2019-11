Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Der Teufel war los in Marrakesch. Als die Profis des FC Bayern München am Flughafen ankamen, um für den Rückflug von der Weltmeisterschaft für Klubmannschaften einzuchecken, brach Chaos aus. Frauen kreischten. Männer balgten sich. Alle wollten hautnahen Kontakt zu den Stars. „Es herrschte Ausnahmezustand“, erinnert sich Stefan Ohlheiser.

In Bammental hat man ein entspannteres Verhältnis zu den Größen des Sports. Kürzlich hat Stefan Ohlheiser, der Co-Trainer beim Landesliga-Tabellenführer ist, im Rewe-Markt Sandhausen-Profi Dennis Diekmeier und seine Frau Dana getroffen. „Es gab keinen Menschenauflauf“, berichtet der 29-jährige Stellvertretende Leiter des Bauamtes. Selbst Hansi Flick, seit kurzem Cheftrainer von Bayern München, kann im Eiscafe seinen Espresso unbehelligt genießen.

Bammental ist anders.

Das gilt auch für den Hallenfußball. Entgegen dem Trend erfreut sich das Turnier um den 1603-Cup der Heidelberger Brauerei ungeschmälerter Beliebtheit. Für die beiden Turniertage am zweiten Weihnachts-Feiertag (13 bis 21 Uhr) und am Freitag (17.30 Uhr bis 21.30 Uhr) haben bereits 22 Vereine gemeldet.

Es mag an der Tradition liegen – die Heidelberger Brauerei ist zum 18. Mal Sponsor – an der stimmungsvollen Elsenzhalle und sicher auch am Ansehen des Ausrichters, dass der Ball auch in diesem Jahr rollen wird, als habe sich die Fußballwelt nicht verändert. Denn: Der Harder13-Cup gehört der Vergangenheit an. In der SAP Arena, wo früher Hoffenheim, Sandhausen und Waldhof kickten, gibt es jetzt eine Turn-Gala. Beim Sparkassen-Cup wird Zweitligist SV Sandhausen diesmal nur mit einer gemischten Mannschaft aus U 23-Spielern und Profis antreten.

Der Terminkalender ist pickepackevoll. Wegen der Europameisterschaft beginnt die Bundesliga bereits wieder Mitte Januar. Ein bisschen Vorbereitung muss auch sein. Verständlich, dass die Profi den karibischen Strand dem Hallenboden vorziehen.

Aber auch bei den Amateuren werde es immer schwerer, für die Halle zu begeistern, sagt jedenfalls Peter Knapp, Vorsitzender des Landesligisten DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal, dessen Hallenturnier auch nicht mehr stattfindet. Dabei dauert die Winterpause bis zum zweiten März-Wochenende, ist die Zeit ohne Fußball lang.

Um so größer ist die Vorfreude auf das Bammentaler Turnier. Stefan Ohlheiser und Marc-André Waxmann ist es erneut gelungen, ein attraktives Teilnehmer-Feld zusammenzustellen. Mit Cup-Verteidiger Türkspor Mannheim, Vorjahresfinalist FC Bammental, dem FC Badenia St. Ilgen, dem ASV/DJK Eppelheim, den Freien Turnern Kirchheim und Phönix Schifferstadt sind sechs Landesligisten dabei. Die Freien Turner kommen mit Ali Al Massodi, der noch im Trikot des VfB Leimen im Vorjahr als bester Spieler ausgezeichnet wurde. David von Geiso, neben Sebastian Starey von Kreisliga-Spitzenreiter SG Horrenberg bester Schütze, stürmt jetzt für Eppelheim. Elf Vereine konnten in der 17-jährigen Turnier-Geschichte den Riesen-Pott aus der Halle tragen. Leimen, Mosbach und Zuzenhausen haben zweimal gewonnen, der FC Bammental dreimal. Die Gastgeber sind Favorit. Zaubermäuse wie Carsten Klein, David Bechtel und Patrick Kramer legten vor zwei Jahren einen Siegeszug hin, gewannen in Bammental und Eppelheim und wurden Zweiter in Ketsch.

„Hallenturniere sind wie Familienfeste“, sagt Bernd Keller. „Sie sind auch ein Ausdruck der Verbundenheit unter den Amateurvereinen.“ Außerdem meint der Medienchef der Spielvereinigung Baiertal passe der Fußball unterm Dach in die Zeit. Schließlich würde allerorten wieder mehr Wert auf Technik und Spielkultur gelegt.

Bammental und Eppelheim sind die Qualifikations-Turniere für den Sparkassen-Cup am 3./4. Januar in Ketsch. Für das 25. Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier in Eppelheim haben bislang 13 Mannschaften zugesagt. Anmeldeschluss ist am Samstag.

18. Hallenfußball-Turnier des FC Bammental am 26. und 27. Dezember in der Elsenzhalle mit FC Bammental, FC Badenia St. Ilgen, FC Türkspor Mannheim, ASV/DJK Eppelheim, FT Kirchheim, SV Phönix Schifferstadt, DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen, FV Nußloch, SpVgg Neckargemünd, FC Hochstätt Türkspor, SG Dielheim, SpG Dilsberg/Bammental II, FV Hockenheim, FC 1986 Sandhausen, SG Wiesenbach, SC United Weinheim, 1. FC Wiesloch, TG Sinsheim, Sportfreunde Eberbach, 1. FC Turanspor Mannheim, SpVgg Baiertal und VfB Leimen.

25. Martin-Schuhmacher-Gedächtnisturnier des ASV/DJK Eppelheim am 29. und 30. Dezember im Capri-Sonne Sportcenter mit FC Hochstätt Türkspor, Phönix Schifferstadt, DFK/FC Ziegelhausen-Peterstal, FC Bammental, FV Fortuna Kirchfeld, FC Dossenheim, ASC Neuenheim II, FC Türkspor Mannheim, Enosis Mannheim, 1. FC Wiesloch, SpVgg Baiertal. sowie ASV/DJK Eppelheim I und II.