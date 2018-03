Blieben im Stechen als Einzige erneut ohne Abwurf: "Ironman" Bernd Herbert mit seiner großen weißen Holsteinerstute Simply the best. Foto: Pfeifer

Von Roland Kern

Heidelberg. Die Reithalle am Kirchheimer Heuauerweg, sie ist für den Viernheimer Springreiterprofi Bernd Herbert ein besonderes Pflaster. Es ist nun ein Jahr her, da wagte der 55-jährige Südhesse dort ein vorsichtiges Comeback im Parcours. Monatelang hatte er nach einem schweren Sturz mit Beckenbruch pausieren müssen. Ärzte flickten den Reiter mit Hilfe von Stahlplatten zusammen, sodass er seither den Beinamen "Ironman" trägt: Eisenmann.

Längst ist Bernd Herbert wieder ganz der alte, und gestern im Großen Preis von Heidelberg-Kirchheim war er wieder einmal einfach der Beste. Im Sattel der großen weißen Holsteinerstute namens Simply the best siegte er nach einem Höllenritt im Stechen und sicherte sich die Siegprämie in Höhe von 800 Euro im Finale der zwei Kirchheimer Turnierwochenenden.

Im Stechen der sieben fehlerfreien Reiter aus dem Umlauf blieb Bernd Herbert als einziger erneut ohne Abwurf und verwies Weltcupreiter Hans-Dieter Dreher aus dem Dreiländereck auf die Plätze. Dreher, der bundesweit unter den "Top Ten" reitet, wäre mit dem zwölfjährigen Hannoveraner Cornets Adel zwar eine gute halbe Sekunde schneller gewesen, aber der Wallach kickte am letzten Hindernis eine Stange in den Sand. Mit der achtjährigen Stute Escada passierte ihm dann der gleiche Fehler. Die Zeit war exakt die des Siegerpferdes, so knapp ging es zu.

Jedenfalls war es ein Stechen, so spannend wie ein Krimi - und Vereinsvorstand Wolfgang Kocher war zurecht zufrieden mit dem Großen Preis und mit dem Ablauf des Turniers. So gut besetzt sind nicht viele Turniere in der Region - verdienter Lohn für beständige Reitsport-Veranstaltungen am Heuauerweg. Stellvertretend für viele Helfer und Sponsoren bedankte sich Kocher vor dem Finalspringen erstens bei Rolf Müller, der mit seiner Sanitärfirma den Großen Preis seit 20 Jahren sponsert sowie bei Parcorschefassistent Joachim Noske, der von Anfang an dabei ist.

Sieben Stechteilnehmer bei 26 Startern, das war eine Punktlandung auch der Parcourschefs Andreas Wagner und Matthias Hassmann, obwohl es anfangs so aussah, als seien die Anforderungen selbst für dieses Klassefeld zu hoch. Dann aber war der Knoten geplatzt, ein "Nuller" folgte dem anderen. Auf dem vierten Platz landete Elisabeth Meyer vom internationalen Turnierstall Gugler in Pfungstadt, auf dem Riesenschimmel Gratino vor Markus Kölz mit Dornadello. "Eli" Meyer war am Abend zuvor noch beim "Löwen-Classics"-Turnier in Braunschweig mit einem baden-württembergischen Team bei den Meisterschaften der Landesverbände gestartet und hatte dort Bronze geholt. Dann sauste sie zurück nach Pfungstadt, um am nächsten Tag andere Pferde des großen Handelsstalls in Kirchheim zu satteln - so ist das Berufsreiterleben.

Mitten in der Landesspitze etablierte sich in Kirchheim der Walldorfer Jungprofi Maximilian Weißbrod auf dem erst neunjährigen Holländer-Schimmel Ekhart - eine starke Leistung! Siebter wurde Carsten Kurz aus Buggingen im Markgräfler Land auf der Stute Couler Corradine; dieses Paar hatte am Samstag das erste Kirchheimer-Springen gewonnen.

Der Sieg des lupenreinen Amateurs war eine faustdicke Überraschung, weil auch diesmal Weltcup-Reiter Hans-Dieter Dreher auf den weiteren Plätzen landete. Kurz freute sich riesig und Dreher nahm es mit der ihm eigenen Gelassenheit. Der Nationenpreisreiter vom Gestüt Grenzland war in Kirchheim übrigens schon Stammgast als er noch nicht auf Weltklasse-Niveau unterwegs war. Vor sieben Jahren ist Dreher international durchgestartet und hat nun gute Chancen, ein großes Championat zu reiten. Vielleicht schon die Weltmeisterschaften im Herbst in den USA. Vierte im Samstags-Springen wurde die Amazone Alexandra Heinzmann, die im vergangenen Herbst von Oberschwaben nach Bretten gewechselt ist; sie bereichert seither die Springsportszene in Nordbaden.